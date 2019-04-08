Başkan Güder, ''Biz Buraya İnsanlara Hizmet Etmeye Geldik''

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi’ne gelişi esnasında belediye çalışanları tarafından kurban kesilerek ve çiçeklerle karşılandı. Çalışanlarla tek tek tokalaşan ve tebrikleri kabul eden Başkan Güder, daha sonra Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda çalışanlarla ilk toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Güder, hizmet adamı olarak yola çıktıklarını belirterek, “Hizmet adamı olarak yola çıktık. Rabbime hamdolsun bugünde tekrar bizim hizmetimizin devamını bizlere nasip etti. Battalgazi olarak artık bir aileyiz ve bu ailenin reisliği görevi de bize verildi. Bir aile nasıl olması gerekiyor ise, biz öyle bir aile olacağız. Kendi ailenizi nasıl kollayıp muhafaza ediyorsanız, bu aileyi de hepinizin koruyup muhafaza etmesi lazım. Bir aileye nasıl sahip çıkılması gerekiyorsa, biz sizlere sahip çıkacağız. Biz buraya insanlara hizmet etmeye geldik, hizmetkâr olmaya geldik. Herkesi kapımızda karşılayacağız, güler yüzle karşılayacağız. Hiçbir arkadaşım yüzünü ekşitmeyecek ve biz bugün bu göreve gelmiş isek, Battalgazi'deki kardeşlerimiz sayesinde ve bu göreve talip olmuş isek, onlara hizmet edelim, bu hizmeti en güzel şekilde yerine getireceğimizden hiç şüphem yok. Herkes işinin ciddiyetine varacak, işini ciddiyetle, titizlikle yapacak. Millet bizden çok farklı hizmetler bekliyor ve millete hizmet edeceğimize dair her toplantımızda söz verdik ve bu hizmetleri yerine getirme adına hepimiz iyi bir şekilde, azami gayret ile çalışması gerekecek. Çünkü %70’in üzerinde bir oy oranıyla seçilmiş olduk ve bu beklentileri boşa çıkarmama adına hepimizin gece-gündüz demeden, yani gerektiğinde uykumuzdan, gerektiğinde mesaimizden fedakârlık yaparak bu millete hizmet etmeye çalışacağız. Bugün güzel bir şekilde bizi karşıladınız. Hep tebessümle geldik şu ana kadar, inşallah Rabbim 5 yılımızı da hep bu şekilde tebessümle geçirmeyi hepimize nasip etsin. Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)