Başkan Güder’den Mevlid Kandili Mesajı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, hayatının her noktası örnek, her anı ise kusursuz olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) dünyaya gelişini müjdeleyen Mevlid Kandili münasebetiyle yazılı bir mesaj yayınladı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Mevlid Kandili münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Güder mesajında şunları söyledi: “Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) dünyaya teşrif ettiği gece olan Mevlid Kandilini idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşamaktayız. Sevginin ve sevgililerin en şereflisi Peygamber Efendimizin doğumu, insanlık tarihinin en önemli ve en şerefli olayıdır. Hayatının her noktası örnek, her anı ise kusursuzdur. O’nun hayatında bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatacak güçlü bir ışık, güzel bir örnek vardır. Peygamber Efendimizin rehberliğinde tüm dünya coğrafyası ve insanlık fikri, ahlaki olarak en büyük aydınlanmasını yaşamıştır. Aradan geçen yüzyıllara rağmen bugün de Peygamber Efendimizin yol göstericiliğinde, bizlere bıraktığı bu eşsiz emaneti korumanın manevi hissiyatını en kalbi şekilde yaşıyoruz. Bu nedenle Mevlid Kandili O’nun getirdiklerini anlamak için önemli bir fırsattır. Peygamberimizin doğum günü olan bu kutsal günün sağlık, barış, huzur, kardeşlik, birlik ve beraberlik içerisinde yaşanmasını temenni ediyor, İslam Alemi başta olmak üzere, tüm dünya coğrafyasına ve vatandaşlarımıza Hayırlı Kandiller diliyorum” dedi.