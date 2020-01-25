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25 Ocak 2020 Cumartesi 15:23

Başkan Güder, Depremden Hasar Gören Doğanyol Ve Pütürge İlçesini Ziyaret Etti

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ve Pütürge ilçelerini ziyaret ederek, hasar tespit çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Güder, Depremden Hasar Gören Doğanyol Ve Pütürge İlçesini Ziyaret Etti
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Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde hasar tespit çalışmaları devam ederken Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi’deki incelemelerinin ardından AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Milliyetçi Harekat Partisi İl Başkanı R.Bülent Avşar, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Bilal Yıldırım ile birlikte Doğanyol ve Pütürge ilçelerini ziyaret etti. Burada depremden zarar gören mahallelerde incelemelerde bulunan Başkan Güder, evleri hasar gören aileleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Doğanyol ilçesinde depremde hayatlarını kaybeden anne Gazal Say (33) ve oğlu Yusuf Ali Say (5) ve Gökçe Mahallesinde Ayşe Fatma Türkmen ve Mustafa Kara’nın cenaze törenlerine katıldı.

Törenin ardından hayatını kaybeden ailelere başsağlığını ileten Başkan Güder, beraberindeki heyet ile birlikte depremde hasar gören diğer bir ilçe Pütürge’ye hareket etti. Öte yandan Pütürge’deki hasar gören Belediye binasında da incelemelerde bulunan Başkan Güder, esnaflarla buluşarak geçmiş olsun dileklerini iletti.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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