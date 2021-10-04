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04 Ekim 2021 Pazartesi 18:04

Başkan Güder, Din Görevlileriyle Bir Araya Geldi

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla ilçe merkezi ve köylerde görev yapan din görevliler…

Başkan Güder, Din Görevlileriyle Bir Araya Geldi
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Başkan Güder, Din Görevlileriyle Bir Araya Geldi

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla ilçe merkezi ve köylerde görev yapan din görevlileri ve imamlarla bir araya gelerek, yeni emekli olan imamlara hediye takdiminde bulundu.

1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla ilçe merkezi ve köylerde görev yapan din görevlileri ve imamlarla Orduzu Galip Demirel Çınar Park’ta bir araya gelen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, amaçlarının birlik ve beraberliği pekiştirmek olduğunu söyleyerek, din görevlilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı da kutladı. Din görevlileri ve imamları misafir etmekten bahtiyarlık duyduğunu belirten Başkan Güder, imamlık, müezzinlik, Kur'an Kursu öğreticiliği, vaizlik veya müftülüğün sadece ücreti karşılığı yapılacak mesleklerden olmadığına işaret etti. Başkan Güder, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de doğru tebliğ ve irşat metodu olarak güzel söze ve sabra, sevgi, şefkat ve merhamete vurgu yaptığını, Hazreti Muhammet'in de insanlara yaşantısıyla örnek olup, nefrete şefkatle, hakarete güzel sözle, kötülüğe iyilikle karşılık verdiğini anlattı.

İLÇE MÜFTÜSÜ ÖZDEMİR: “YÜZ AĞARTACAK HİZMETLER ORTAYA KOYDUK”

Battalgazi İlçe Müftülüğü olarak yüz ağartacak hizmetler imza attıklarını belirten Battalgazi İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir, “Battalgazi’de sahada hizmet yürüten arkadaşlarımızdan çok memnunuz. Hem cami hizmetleri hem de sahada sosyal hizmetler anlamında çok iyi hizmetler ortaya koydular. Gençlik faaliyetleri, ailelere yönelik faaliyetleri ve Türkiye ile Dünya’ya yönelik bizlere gelen çağrılara arkadaşlarımız durmadan yorulmadan bu hizmetlere koştular. Hep birlikte yüz ağartacak çalışmalara ve hizmetlere imza attık. Allah onlardan razı olsun. Bugünde bizleri unutmayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder beyefendiye teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştu.

İL MÜFTÜSÜ IŞILDAR: “BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNUYORUM”

Düzenlenen programdan ötürü Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileten Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar, “24 saat nöbette bekleyen bir hizmet anlayışı ile tüm din görevlilerimizin haftası kutlu olsun. Hem niyetimizle hem de davranışlarımızla hepimiz Allah’a söz vermiş durumdayız. İnşallah Cenab-ı Hak bunun mükafatını fazlasıyla verecektir. Bugün bizleri bu güzel ortamda konuk eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerimizi sunuyor, görevinde başarılar diliyorum.”

BAŞKAN GÜDER: “HAKK'IN RIZASI GÖZETİLMEDEN BU GÖREVLER İCRA OLUNAMAZ”

Gönül ateşinde pişirilmeyen hiçbir sözün kıymetinin olmayacağını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Hepinizin gününüzü ve haftanızı tebrik ediyorum. Bu meslekler her şeyden önce gönül, sevda, fedakarlık işidir. Hakk'ın rızası gözetilmeden bu görevler icra olunamaz. Bende İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Görevimizin kutsiyetini çok iyi biliyorum, sizlerde benden daha iyi biliyorsunuz. Bu görevler ücret karşılığı yapılacak işler değil. Namaz kıldırmak için cemaatinin önüne geçen her kardeşim sadece o namazın değil, arkasında saf tutan insanların diğer sıkıntılarını, dertlerini de üstleniyor demektir. Namaz kıldırmakla din görevlisi kardeşimin sorumluluğu bitmiyor, bilakis hayata karşı diğer sorumluluklar da başlıyor. Mahalledeki mağdurlar, aileler arasındaki sorunlar, gençlerin yaşadığı sıkıntı ve bunalımlar, herkesten önce o mahallenin cami görevlisinin meşguliyet alanına girer. İmam kardeşim cemaatiyle hemhal olmalı, onlara dert ortaklığı etmeli. Nasıl imame tespihin tanelerini bir arada tutuyorsa imam kardeşlerimiz mahallesini, müftülerimiz de ilini ve ilçesini bir arada tutmalıdır. O imame koptuğu anda tespih dağılır. İşte dağılmaması için bunu başarmamız lazım. Rabbime sonsuz hamd olsun ki geçmişte ekilen tohumlar bugün yeşerdi.  Yeşeren tohumların içerisinde dik bir başak yetişti. O başakta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Cumhurun başkanı millet ile bütünleşti, milletiyle özdeşleşti. Son günlerde Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve sizlere yapılan saldırıları da kınıyorum. Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ülkeyi ileriye taşıma adına nasıl bir sorumluluğu varsa buradaki her bir kardeşimin, her bir ağabeyimin ondan daha fazla sorumluluğu vardır. Bugün sahip olduğumuz makamların kıymeti bilinmesi gerekli. Tekrar haftanızı tebrik ediyorum” dedi.

KAYMAKAM DURAN: “BATTALGAZİ’DE SÖZÜMÜZÜ YERE DÜŞÜRMEDİNİZ”

Din görevlilerinin haftasını kutlayan Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran ise, “Battalgazi Kaymakam’ı olarak daha önce ilçemizde imam arkadaşlarımızla 4-5 sefer bir araya gelmiştik. Bizlerinde içinde olduğu sosyal sorumluluk projelerinde arkadaşlarımız ve ilçe müftümüz güzel sonuçlar elde ettiler. Sözümüzü yere düşürmediniz. Özellikle Suriyeli vatandaşlarımız için başlatılan kerpiç ev projesinde büyük başarı sağlandı ve 15-16 ev parası bulan arkadaşımız bile olmuştu. Bu vesile ile tüm imam arkadaşlarımızı tebrik ederim. Bugün bizleri bir araya getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e, il ve ilçe müftümüze teşekkür ediyorum. Haftanız kutlu olsun” diyerek sözlerini tamamladı.

Program sonunda Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yeni emekli olan imamlara plaket ve hediye takdiminde bulundu.

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