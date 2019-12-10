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10 Aralık 2019 Salı 12:35

Başkan Güder, "Hepimiz Bir Vücudun Azaları Gibiyiz"

"Hayatı Paylaşıyoruz" etkinliğinin bu yıl 4’ncüsü düzenlendi. Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi ve Malatya Down Sendromlular Derneği öncülüğünde Yoğun bir katılımla gerçekleşen programda konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder,"Hep Birlikte bu evlatlarımızın yaşantılarını kolaylaştırmamız gerekiyor” dedi.

Başkan Güder, 'Hepimiz Bir Vücudun Azaları Gibiyiz'
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Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyeleri’nin katkılarıyla Down Sendromlular Derneği’nin; düzenlediği "Hayatı Paylaşıyoruz" etkinliği yapıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikâh Salonu’nda gerçekleşen programda Down Sendromlu öğrencilerin, öğretmenleri eşliğinde yapmış olduğu gösteriler büyük beğeni topladı.

Programın açılış konuşmasını yapan Malatya Down Sendromlular Derneği Başkanı Nursel Vardı;"Biz bugün burada bir aile ortamı içerisinde çocuklarımızın sizler için heyecanla, hevesle, yapabildikleri kadarıyla gösterilerini sergilemek için 3 Aralık Dünya Engelliler gününü takip eden hafta 9 Aralıkta bu etkinliği Down Sendromluları hatırlatmak üzere toplandık. Birleşmiş Milletler, Engelli tanımı yaparken gerek bireysel, gerek sosyal anlamda yaşantılarında kalıtsal veya sonradan edinilmiş bir takım eksikliklerden kaynaklı işlerini yapamayan bireyler olarak tanımlamaktadır. Dünya nüfusunun 7 milyar olduğunu düşündüğümüzde 1 milyardan fazla engelli vatandaşımız bulunmaktadır. Bunların 100 milyonunu çocuklar oluşturuyor. Down Sendromlular Derneği olarak istatistiklere baktığımızda dünyada 6 milyon Down Sendromlu bireylerimiz bulunuyor. Bunun 70 bini Türkiye’de, 700’e yakını ise Malatya’da bulunmakta. Biz onların kaliteli, mutlu ve sevgi dolu bir toplumda yaşamalarını sağlamak adına onların yaşadıkları zorluklar, sıkıntılar, hak ve hukukları ile ilgili onlara sunulması gereken haklarını ve hayatlarını kolaylaştırmak üzere bu tür etkinlikler yapıyoruz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten ise,"Biz, engelliler gününü sadece bir güne, bir haftaya sığdırmaya çalışıyoruz. Unutmamamız gereken en önemli noktalardan birisi engelli kardeşlerimiz. Onlar bizim her daim başımızın tacıdır. Bizlerinde birer engelli adayı olduğunu ve sizlerinde bizleri değerlendirirken, her zaman yanınızda olduğumuzu unutmayın" şeklinde konuştu.

BAŞKAN GÜDER: "BELEDİYELERE ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR"

Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için daha yaşanabilir bir hayat sunmak adına belediyelere önemli görevler düştüğünü ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder,"Hayatı paylaşmak istiyoruz. Biz toplum olarak bir vücudun azaları gibiyiz. Nasıl ki vücudunuzda bir azanız eksik olduğunda o vücut eksik kalıyorsa bu arkadaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, onlara destek olmayı ne kadar önemsersek vücudumuzu, hayatımızı, toparlamış ve birleştirmiş oluruz. Biz Battalgazi Belediyesi olarak 2017 yılında Engelsiz Yaşam Merkezimizi Battalgazi’mizin Malatya’mızın hizmetine sunduk. Amacımız bu özel kardeşlerimizin engellerini ortadan kaldırmak, onlara yardımcı olmak, onların hayatlarını kolaylaştırmaktır. Bugün 120 özel evladımızı kendi Engelsiz Yaşam Merkezimizde yaşamlarını kolaylaştırmak için çaba sarf ediyoruz. Bu yeterli mi değil. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımız olsun, diğer sivil toplum örgütleri olsun hepimiz bu sorumluluğu layığı ile yerine getirmemiz lazım. Malatya’mızda 6 binin üzerinde Engelli olan, fiziksel engeli olan kardeşimiz evladımız var. Hep beraber bu evlatlarımızın yaşantılarını kolay hale getirmemiz lazım. Belediyeler olarak bizlerde onların yaşantılarını kolaylaştırmak adına her zaman gereken çalışmaları yapıyoruz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Down Sendromlu bireylerin hazırladıkları gösterilerde renkli görüntüler ortaya çıkarken, katılımcılardan ise tam not aldılar. Gösterilerde dans gösterileri başta olmak üzere sergilenen oyunlar takdir topladı.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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