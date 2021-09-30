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30 Eylül 2021 Perşembe 18:05

Başkan Güder Kervansaray’daki Spor Etkinliklerine Katıldı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Avrupa Spor Haftası kapsamında Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nda düzenlenen “Ulu…

Başkan Güder Kervansaray'daki Spor Etkinliklerine Katıldı
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Başkan Güder Kervansaray’daki Spor Etkinliklerine Katıldı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Avrupa Spor Haftası kapsamında Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nda düzenlenen “Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri” etkinliğine katılarak, gençlerle Badminton, Satranç ve Basketbol oynadı.

Avrupa Spor Haftası kapsamında Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından Türkiye’nin 81 ilinde eşzamanlı olarak düzenlenen “Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri” etkinliği Battalgazi’de renkli görüntülere sahne oldu. Spor kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nda düzenlenen etkinlikte; Satranç, 3×3 Basketbol, Dart ve Badminton branşlarında gösteriler sergilendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliği Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ebubekir Kayhan ile birlikte ziyaret eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, öğrencilerle Badminton, Basketbol ve Satranç oynadı. Katılımcılar ile hatıra fotoğrafı da çektirmeyi ihmal etmeyen Başkan Güder, Battalgazi Belediyesi olarak gençleri sporla tanıştırmak en önemli hedeflerinden birisi olduğunu söyledi.

Güzel bir etkinliğe imza attıklarını vurgulayan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ebubekir Kayhan, “Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle Battalgazi’de yapılan etkinliğe tüm vatandaşlarımız katıldı. Malatya’da güzel bir etkinliğe imza atıldı. Bütün halkımızı spor branşlarımıza dahil etmek istiyoruz. Buradaki amaç farkındalık yaratmak. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’de etkinliğimizi ziyaret etti. Başkanımızın spora ve sporcuya verdiği desteği Malatya’da bilmeyen yoktur. Bu anlamda kendisine teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

BAŞKAN GÜDER: “HER TÜRDEN VATANDAŞIMIZI SPORLA BULUŞTURMAK İSTİYORUZ”

Battalgazi Belediyesi olarak gençleri sporla buluşturmak adına taşın altına elini koyduklarına dikkat çeken Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Düzenlenen bu güzel etkinlikle gençlerimiz sporla buluştu. Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nda düzenlenmesi de ayrı bir önem taşıyor. Diğer yandan sporcu kardeşlerimizin yaptığı sportif gösteriler ile gençleri özendirme ve yönlendirme anlamında güzel bir aktivite olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnsan hayatının hareketsizlikle ve bunun oluşturduğu hastalıklarla mücadele ettiği bir dönemde, her türden vatandaşımızı sporla buluşturmamız gerekiyor. Battalgazi Belediyesi’nde kurduğumuz Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü birimimiz, yaz boyunca çocuklarımızı değişik spor dallarıyla buluşturmak, onlara sporu sevdirmek noktasında güzel çalışmalar yaptılar. Bundan sonrada üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getireceğiz. Battalgazi Belediyesi olarak ilçemizde birçok gençlik yatırımını hayata geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz. Gençlerimiz bizim için çok ama çok önemli. Gençlerimize büyük değer veren Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımıza ve müdürümüze etkinlikten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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