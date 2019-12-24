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24 Aralık 2019 Salı 16:26

Başkan Güder, “Malatya’mız Tarım Sektöründe Ciddi Bir Üretim Payına Sahip”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şubesi’nin Genel Kurulunda yeniden göreve seçilen Başkan Fevzi Çiçek’i ziyaret etti.

Başkan Güder, 'Malatya'mız Tarım Sektöründe Ciddi Bir Üretim Payına Sahip”
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Geçtiğimiz hafta sonu yapılan seçim ile yeniden Başkanlık görevine getirilen Fevzi Çiçek’e hayırlı olsun temennilerini ileten Başkan Osman Güder, “Yeniden göreve seçildiler, Allah hayırlı etsin. Fevzi Bey Malatya’nın bürokratlarından bir tanesi. Uzun zamandır Tarım İl Müdürlüğünde çalışıyor. Malatya’ya katkısı olan, Malatyalı bir kardeşim ve arkadaşımız kendisi. Malatyalı olabilirsiniz ama Malatyalı olmak biraz farklı bir olgudur. Malatya’ya bir katma değer katma açısından güzel çalışmalara imza atmış oldular. İnanıyoruz ki bundan sonrada bu çalışmaların devamı gelecek. Kendilerinin başkan oldukları dönemlerde Ziraat Odası üzerine düşeni fazlasıyla yaptı, yine sizlerin başkanlığında Ziraat Odası üzerine düşeni yapacaktır.” dedi.

Malatya’nın tarım kenti olduğunun altını çizen Başkan Güder, “Bildiğiniz gibi Malatya’mız sanayi kenti olmasının yanında ayrıca tarım kenti. Özellikle kayısı ve diğer tarım sektörleri olsun Malatya’mız bu konuda ciddi bir üretim payına sahip. Arzumuz, istediğimiz odur ki bu üretim payının giderek artması, Malatya’mıza olan katma değerin daha da yukarılara yükseltilmesi adına hep beraber çalışacağız. Hepimiz tarımcı ailenin çocuğuyuz ve tarımla iştigal ediyoruz. Türkiye kendine yetebilen ender ülkelerden bir tanesidir. Hepimiz yaptığımız çalışmalarla Malatya’mızın kendine yetebilen bir Malatya olması, Türkiye’nin kendine yetebilen bir Türkiye olabilmesi adına gayret sarf ediyoruz. Umut ve ümit ediyoruz ki inşallah yarınlarımız bugünlerimizden daha iyi olacak. Bu azimle ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Malatya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek, “Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şubesi 4. olağan genel kurulunda yeniden göreve seçildik. Bu nedenle bizlere nazik ziyaretlerinden dolayı Battalgazi Belediye Başkanımız Sayın Osman Güder Beye teşekkür ediyoruz. Biz tarımsal alanlar değil, bütün yaşanabilir, canlının yaşandığı bütün alanlarla ilgili birçok konuda faaliyet gösterdiğimiz için dolayısıyla da belediyecilik ile yakın diyaloglarımız var. Bu anlamda gerek bundan önceki dönem gerekse bundan sonraki süreçle içerisinde birlikte bir paydaş olarak da çalışmalarımıza devam etme düşüncesi içerisindeyiz. Bu anlamda tekrar başkanımı ve arkadaşlarımıza ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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