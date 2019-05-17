Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Mayıs 2019 Cuma 14:48

Başkan Güder, ‘‘Malatya’mızı Kalkındırmak İçin Ortak Aklı Öne Çıkaracağız’’

Malatya Akaryakıtçılar Derneği Başkanı Bülent Önal ve dernek yönetimi, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret ederek, Malatya ile ilgili konularda istişarede bulundu. Başkan Güder, “Malatya’mızı kalkındırmak için ortak aklı öne çıkaracağız” dedi.

Başkan Güder, ‘‘Malatya'mızı Kalkındırmak İçin Ortak Aklı Öne Çıkaracağız''
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile istişarede bulunan Malatya Akaryakıtçılar Derneği Başkanı Bülent Önal, akaryakıt sektörü ile ilgili bilgiler vererek, “Malatya'da toplam 150 tane istasyonumuz var. Yaklaşık 1000 kişi istihdam sağlamaktayız. Türkiye genelinde de 192 milyar TL’lik bir bütçeye sahip olan bir sektörüz” diyerek, sektörün temsilcileri olarak Başkan Güder’e yeni görevinde başarı temennisinde bulunmak amacıyla ziyarete geldiklerini söyledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, hizmette ortak aklı ön plana çıkartacaklarını belirterek, “Hepimizin ortak paydası Malatya’mız. Gerek yerel yönetimler, gerek kamu kurumları, gerek sivil toplum kuruluşları olsun, hepimizin ortak amacı Malatya’mıza hizmet etmektir. Malatya’mızı daha güzel, daha yaşanabilir bir düzeye çıkarmak için herkes karınca kararınca çaba sarf ediyor. Sivil toplum kuruluşları bizim mihenk taşlarımız. Biz sivil toplum örgütleri ile istişarelerde bulunacağız ve Malatya’mızı kalkındırmak için ortak aklı öne çıkaracağız. Zenginlik hakikaten herkes için güzeldir. Peygamber Efendimiz in de hadisi var. Veren el olmak lazım. Siz veren elsiniz. Belki toplumu sosyal dengeyi sağlama adına büyük bir sorumluluğu yerine getiriyorsunuz. Binlerce insanı istihdam ettiğinizi ifade etiniz. Bundan dolayı teşekkür ediyoruz. İşsizliğin bittiği, insanların barış ve huzur içerisinde yaşadığı, herkesin arzuladığı ve istediği şeyi bulduğu bir Malatya'yı oluşturma adına çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.


İlgili Galeriler
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İş Yeri Uygulaması Eğitim İşbirliği Protokolü imzalandı İş Yeri Uygulaması Eğitim İşbirliği Protokolü...
Yeşilyurt Belediyespor, Şampiyonluk Kupasını Görkemli Bir Törenle Aldı Yeşilyurt Belediyespor, Şampiyonluk Kupasını Görkemli...
Rektör Prof. Dr. Karabulut, ''Ulusal ve uluslararası arenada marka üniversitesi olacağız'' Rektör Prof. Dr. Karabulut, ''Ulusal ve...
Başkan Gürkan’dan Ramazan Ayı Mesajı Başkan Gürkan’dan Ramazan Ayı Mesajı
Kadın Kolları'ndan 3 Mayıs Türkçülük Etkinliği Kadın Kolları'ndan 3 Mayıs Türkçülük Etkinliği
Yeşilyurt MYO öğrencileri kendi tasarımlarından oluşan defile düzenledi Yeşilyurt MYO öğrencileri kendi tasarımlarından...
Yukarı Çık

http://addurl.nu

İş Yeri Uygulaması Eğitim İşbirliği Protokolü...
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile İnönü Üniversitesi arasında “İş Yeri Uygulaması Eğitim İşbirliği...

Haberi Oku