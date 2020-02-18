Başkan Güder, “MHP’de Görev Ehline Verilmiştir”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in yapmış olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, “Göreve geldikten sonra yönetimde bulunan arkadaşlarımızla göreve yeni gelmemiz hasbiyle bazı ziyaretler de bulunmuştuk. Bu ziyaretlerden biride Battalgazi Belediye Başkanımız sayın Osman Güder'e olmuştu. Sayın başkanımızda bugün bizlere iadeyi ziyarette bulunarak bizleri mutlu ettiler. Hem Belediye Başkanımıza hem de ilçe başkanımızla yıllara dayan bir abi-kardeş hukukumuz hem de ayrıca dostluğumuz var. Seçim sürecinde biz her zaman şunu söyledik. Osman Güder başkanımıza güvenin dedik. Kendisi de sağ olsun Battalgazi’de bizleri mahcup etmedi. Zaten 10 aylık görev sürecinde yapmış olduğu çalışmalar ortada. Bizler bu çalışmaları yakından takip ediyoruz. İnanıyorum ki; Battalgazi Osman Başkanımızla birlikte farklı bir ivme yakalayacak. Bundan sonraki süreçte başkanımıza başarılar diliyorum. Bizlerde her zaman Başkanımızın yanındayız” dedi.

KAHVECİ: “ TEŞKİLAT OLARAK BAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ”

Battalgazi AK Parti İlçe Başkanı Basri Kahveci ise, “Mesut Samanlı Başkanımız Battalgazi İlçe Başkanıyken seçim zamanı 90 gün bir fiil beraber yürüdük. Tabi bu esnada bize yaptığı katkılardan dolayı, Milliyetçi Hareket Partisi ve Mesut başkanıma teşekkür ediyorum. Gerçekten biz Battalgazi bölgesinde yüzde 70.26 aldığımızda bunu daha önce kimse beklemiyordu. Ancak bizim yaptırdığımız anketler sonrasında yüzde 68-70 oranında oy alacağız demiştik. Bizler birlik ve beraberliğimizi topluma iyi aksettirdiğimizi, iyi yansıttığımızı düşünüyorum. Mesut başkanımıza ve Milliyetçi Hareket Partisine bu birliktelik için teşekkür ediyoruz. İnşallah Cumhur ittifakı başkanımın da dediği gibi pazara kadar değil mezara kadar sürer. Ülkemizin menfaatine olan her türlü işlerde Allah’ın izniyle birlik ve beraberlik içerisinde hayırlı olan işlerde hizmete devam edeceğiz. Bizler AK Parti ilçe teşkilatı olarak her zaman başkanımızın yanındayız her zaman Milliyetçi Hareket Partisinin yanındayız. Bizler sahada her türlü başkanımızın emrindeyiz. Yeni yönetimin inşallah hem sizin kendi şahsınızda ailenize Milliyetçi Hareket Partimize, Malatya’mıza ve Ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Rabbim iyi hizmetler yapmanızı ve bu noktada birlik ve beraberliğimizi daim etsin” ifadesini kullandı.

BAŞKAN GÜDER: “SORUNLARI BİRLİKTE AŞACAĞIZ”

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mesut Samanlı ve yönetimine hayırlı olsun temennisinde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bu yeni görevin sizlere, ailenize ve Malatya’mıza hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. İnanıyorum ki Malatyamızda Milliyetçi Hareket Partisi İl Teşkilatı farklı bir atmosferi yakalayacak. Bu atmosferle de önceki dönem kazanmış olduğu başarının üzerine bir kat daha başarılar ekleyerek Milliyetçi Hareket Partisini Malatya’da en güzel şekilde temsil edecek. Kendisini bizlerde İlçe Başkanlığı dönemimizden tanıyoruz. Kendisi samimiyeti ile elini değil, bedenini bu işin altına koyarak görevini en iyi şekilde yerine getirmek için gayret sarf ediyordu. Şunu söylemeliyim ki; Malatya’da görev ehline verilmiştir. Mesut kardeşimizde verilen bu görevi en iyi şekilde yerine getirecektir. Cumhur ittifakı Türkiye’nin ihtiyaçlarından ve gereksinimlerinden oluşan bir ittifak. Ne zaman vatan, millet söz konusu olduğunda o dönemde sağ duyulu insanlar kendi menfaatlerini bir kenara koyarak memleketin menfaatleri söz konusu olduğunda kendilerinden tavizler vererek memleketin menfaatlerini gözetmişlerdir. Her iki lider de Türkiye’mizde bunu gerçekleştirmiştir. Bir devrin kapanmasına, yeni bir devrin açılmasına sebebiyet vermişlerdir. İnşallah açmış oldukları yoldan dolayı da bundan sonraki süreçte hayırla, iyilikle yad edileceklerine inanıyoruz. Cumhur İttifakının Malatya’daki adayları olarak kendi partilerimize uygun hareket ederekten, onlara layık olmak için Battalgazi’de neler yapabiliriz onun gayreti içerisindeyiz. 2019 yerel seçimlerinde kendilerinin büyük desteğini gördük. Bu destek ve birlikteliğin meyvesini 31 Mart’ta hep birlikte gördük. İnşallah bundan sonraki süreçte el ele, kol kola, omuz omuza Malatya’mızın sorunlarını giderme adına hep beraber mücadele edeceğiz.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)