Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Şubat 2020 Salı 16:54

Başkan Güder, “MHP’de Görev Ehline Verilmiştir”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, R. Bülent Avşar’ın yerine Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanlığına atanan Mesut Samanlı’ya ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Güder, 'MHP'de Görev Ehline Verilmiştir”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in yapmış olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, “Göreve geldikten sonra yönetimde bulunan arkadaşlarımızla göreve yeni gelmemiz hasbiyle bazı ziyaretler de bulunmuştuk. Bu ziyaretlerden biride Battalgazi Belediye Başkanımız sayın Osman Güder'e olmuştu. Sayın başkanımızda bugün bizlere iadeyi ziyarette bulunarak bizleri mutlu ettiler. Hem Belediye Başkanımıza hem de ilçe başkanımızla yıllara dayan bir abi-kardeş hukukumuz hem de ayrıca dostluğumuz var. Seçim sürecinde biz her zaman şunu söyledik. Osman Güder başkanımıza güvenin dedik. Kendisi de sağ olsun Battalgazi’de bizleri mahcup etmedi. Zaten 10 aylık görev sürecinde yapmış olduğu çalışmalar ortada. Bizler bu çalışmaları yakından takip ediyoruz. İnanıyorum ki; Battalgazi Osman Başkanımızla birlikte farklı bir ivme yakalayacak. Bundan sonraki süreçte başkanımıza başarılar diliyorum. Bizlerde her zaman Başkanımızın yanındayız” dedi.

KAHVECİ: “ TEŞKİLAT OLARAK BAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ”

Battalgazi AK Parti İlçe Başkanı Basri Kahveci ise, “Mesut Samanlı Başkanımız Battalgazi İlçe Başkanıyken seçim zamanı 90 gün bir fiil beraber yürüdük. Tabi bu esnada bize yaptığı katkılardan dolayı, Milliyetçi Hareket Partisi ve Mesut başkanıma teşekkür ediyorum. Gerçekten biz Battalgazi bölgesinde yüzde 70.26 aldığımızda bunu daha önce kimse beklemiyordu. Ancak bizim yaptırdığımız anketler sonrasında yüzde 68-70 oranında oy alacağız demiştik. Bizler birlik ve beraberliğimizi topluma iyi aksettirdiğimizi, iyi yansıttığımızı düşünüyorum. Mesut başkanımıza ve Milliyetçi Hareket Partisine bu birliktelik için teşekkür ediyoruz. İnşallah Cumhur ittifakı başkanımın da dediği gibi pazara kadar değil mezara kadar sürer. Ülkemizin menfaatine olan her türlü işlerde Allah’ın izniyle birlik ve beraberlik içerisinde hayırlı olan işlerde hizmete devam edeceğiz. Bizler AK Parti ilçe teşkilatı olarak her zaman başkanımızın yanındayız her zaman Milliyetçi Hareket Partisinin yanındayız. Bizler sahada her türlü başkanımızın emrindeyiz. Yeni yönetimin inşallah hem sizin kendi şahsınızda ailenize Milliyetçi Hareket Partimize, Malatya’mıza ve Ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Rabbim iyi hizmetler yapmanızı ve bu noktada birlik ve beraberliğimizi daim etsin” ifadesini kullandı.

BAŞKAN GÜDER: “SORUNLARI BİRLİKTE AŞACAĞIZ”

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mesut Samanlı ve yönetimine hayırlı olsun temennisinde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bu yeni görevin sizlere, ailenize ve Malatya’mıza hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. İnanıyorum ki Malatyamızda Milliyetçi Hareket Partisi İl Teşkilatı farklı bir atmosferi yakalayacak. Bu atmosferle de önceki dönem kazanmış olduğu başarının üzerine bir kat daha başarılar ekleyerek Milliyetçi Hareket Partisini Malatya’da en güzel şekilde temsil edecek. Kendisini bizlerde İlçe Başkanlığı dönemimizden tanıyoruz. Kendisi samimiyeti ile elini değil, bedenini bu işin altına koyarak görevini en iyi şekilde yerine getirmek için gayret sarf ediyordu. Şunu söylemeliyim ki; Malatya’da görev ehline verilmiştir. Mesut kardeşimizde verilen bu görevi en iyi şekilde yerine getirecektir. Cumhur ittifakı Türkiye’nin ihtiyaçlarından ve gereksinimlerinden oluşan bir ittifak. Ne zaman vatan, millet söz konusu olduğunda o dönemde sağ duyulu insanlar kendi menfaatlerini bir kenara koyarak memleketin menfaatleri söz konusu olduğunda kendilerinden tavizler vererek memleketin menfaatlerini gözetmişlerdir. Her iki lider de Türkiye’mizde bunu gerçekleştirmiştir. Bir devrin kapanmasına, yeni bir devrin açılmasına sebebiyet vermişlerdir. İnşallah açmış oldukları yoldan dolayı da bundan sonraki süreçte hayırla, iyilikle yad edileceklerine inanıyoruz. Cumhur İttifakının Malatya’daki adayları olarak kendi partilerimize uygun hareket ederekten, onlara layık olmak için Battalgazi’de neler yapabiliriz onun gayreti içerisindeyiz. 2019 yerel seçimlerinde kendilerinin büyük desteğini gördük. Bu destek ve birlikteliğin meyvesini 31 Mart’ta hep birlikte gördük. İnşallah bundan sonraki süreçte el ele, kol kola, omuz omuza Malatya’mızın sorunlarını giderme adına hep beraber mücadele edeceğiz.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rehabilitasyon Merkezlerine Muhabbet Kuşu Projesi Rehabilitasyon Merkezlerine Muhabbet Kuşu Projesi
Vali Baruş Hatunsuyu, Hasırcılar ve Kadıçayırı’nda İncelemelerde Bulundu Vali Baruş Hatunsuyu, Hasırcılar ve Kadıçayırı’nda...
Ceviz Yetiştiriciliğinde Yenilikler ve Son Gelişmeler Anlatıldı Ceviz Yetiştiriciliğinde Yenilikler ve Son Gelişmeler...
Yeni Şire Pazarı Ve Buğday Pazarı Projeleri Tanıtıldı Yeni Şire Pazarı Ve Buğday Pazarı Projeleri Tanıtıldı
Büyükşehir Belediyesi Aralıksız Çalıştı Kapalı Mahalle Yolu Kalmadı Büyükşehir Belediyesi Aralıksız Çalıştı Kapalı...
Başkan Gürkan’dan MHP’ye İadeyi Ziyaret Başkan Gürkan’dan MHP’ye İadeyi Ziyaret
Çalık’tan Malatya OSB yatırımları açıklaması Çalık’tan Malatya OSB yatırımları açıklaması
Vali Baruş Hacı Haliloğlu, HacıYusuflar ve Hisartepe’de İncelemelerde Bulundu Vali Baruş Hacı Haliloğlu, HacıYusuflar ve Hisartepe’de...
Büyükşehir 450 Mahalle Yolunu Ulaşıma Açtı Büyükşehir 450 Mahalle Yolunu Ulaşıma Açtı
Büyükşehir Sokak Hayvanlarını Unutmadı Büyükşehir Sokak Hayvanlarını Unutmadı
Atatürk’ün Malatya’ya Gelişi Nedeniyle Çelenk Sunma Töreni Gerçekleştirildi Atatürk’ün Malatya’ya Gelişi Nedeniyle Çelenk...
Malatya Valiliğinden Kar Tatili Duyurusu Malatya Valiliğinden Kar Tatili Duyurusu
Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan Vali Aydın Baruş’u ziyaret etti Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan...
Vatandaşlarımıza Ricamız Çok Zorunlu Olmadıkça Trafiğe Çıkmasınlar Vatandaşlarımıza Ricamız Çok Zorunlu Olmadıkça...
Gürkan, “MÜSİAD Üretim Ve İstihdam Alanında Önemli Görevler Üstlenmekte” Gürkan, “MÜSİAD Üretim Ve İstihdam Alanında...
Yukarı Çık
banner687

Rehabilitasyon Merkezlerine Muhabbet Kuşu Projesi
Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Park Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından Hayvanat...

Haberi Oku