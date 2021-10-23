Başkan Güder: “Tarih Başkenti Battalgazi’mizi İstanbul’a Getirdik”

Malatya'nın tarihi, turistik ve doğal güzelliklerinin yanı sıra mahalli ürünler ile lezzetlerin tanıtıldığı ‘4.Malatya Tanıtım Günleri’ etkinlikleri için açılan Battalgazi Belediyesi standını ziyaret eden misafirlerle yakından ilgilenen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Tarihi bir kapının kilidi olan Battalgazi’mizi İstanbul’a taşıdık” dedi.

Malatya Konfederasyonu (MAKON) ve Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) tarafından “Arslantepe'den Yenikapı'ya” temasıyla düzenlenen ve 24 Ekim’e kadar kapılarını ziyaretçilere açık tutacak olan 4.Malatya Tanıtım Günleri, İstanbul Yenikapı Gösteri ve Etkinlik Alanında başladı. Bu yıl 4’ncüsü düzenlenen Malatya Tanıtım Günleri’ne kurduğu stantla katılan Battalgazi Belediyesi, ilçenin tarihi, turistik ve doğal güzellikleri, mahalli ürünlerinin yanı sıra vizyonel projeleri İstanbul’daki vatandaşlarla buluşturdu. Etkinliğin açılış programına katılan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İstanbul'da 1,5 milyon Malatyalının bulunduğun altını çizerek, Battalgazi Belediyesi’nin açtığı standı ziyaret eden misafirlerle yakından ilgilendi. Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi’nin yaptığı yöresel ürünlerden de vatandaşlara ikram eden Başkan Güder, “İstanbul'da bu geleneğin devam etmesi ve sürdürülebilir olması çok kıymetlidir” dedi.

Malatya’nın sosyal ve kültürel değerlerinin tanıtımına vesile olan etkinliğinin önemine vurgu yapan Başkan Güder, ” İstanbul'da bu geleneğin devam etmesi Malatya’mız açısından çok önemli. Tanıtım Günleri ile Malatya’mızı ve Battalgazi’mizi İstanbul’a taşıdık. Malatya’mızı ve ilçelerimizi vatandaşlarımıza anlatıyoruz, yaşatıyoruz. Etkinliğe ilgi büyük ve bu yoğunluk bizleri son derece mutlu ediyor. Battalgazi Belediyesi olarak bizlerde bu güzel organizasyonda yerimizi aldık, standımızı kurduk. Bu kültürel etkinliklerimizin dönütlerini sonrasında çok güzel bir şekilde alıyoruz. İnşallah her belediyemiz kendi güzelliklerini iyi tanıtır ve böylelikle Malatya’ya ilgiyi daha da arttırırlar. Malatya’mız her ilçesi güzel fakat Battalgazi’nin bir farkı var. Battalgazi demek güzellik demek, Battalgazi demek saygı demek, Battalgazi demek kültür ve medeniyet demek, Battalgazi demek birlik, beraberlik, huzur ve kardeşlik demektir. Battalgazi tarihi bir kapının kilididir. Anahtar ile o kapı nasıl açılırsa, Battalgazi’de öyle bir ilçemiz. Tarih başkenti ilçemizden içeri girip yaşamak gerekir. Ulu camisiyle, Surlarıyla, Kanlı Kümbetiyle, Şahabe-i Kübra Medresemizle, Kervansarayıyla, İspendere Şifalı İçmeleriyle ve son olarak UNESCO Dünya Kültür Mirası kalıcı listesine alınan Arslantepe Höyüğümüz ile tarihi bir kapıdan içeriye girilir. Bu ilçede yaşanılmışlık ve adanmış ömürler var. O yüzden ilçemizin tanıtımı ve tarihi eserlerin yeniden ayağa kaldırılması noktasında Battalgazi Belediyesi olarak gece gündüz elimizden gelen tüm çalışmaları yapıyoruz. Bir yandan ilçemizi vatandaşlarımıza tanıtırken diğer yandan da Battalgazi Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz yatırımlarımızı, hizmetlerimizi ve vizyonel projelerimizi vatandaşlarımıza aktarıyoruz. İstanbul’daki vatandaşlarımızın yapmış olduğumuz çalışmaları takdir etmesi de bizleri gururlandırıyor. Güzel bir organizasyon ve bizlerde bu organizasyonun içinde yer almaktan gurur duyuyoruz” dedi.