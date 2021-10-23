Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Ekim 2021 Cumartesi 00:05

Başkan Güder: “Tarih Başkenti Battalgazi’mizi İstanbul’a Getirdik”

Malatya'nın tarihi, turistik ve doğal güzelliklerinin yanı sıra mahalli ürünler ile lezzetlerin tanıtıldığı ‘4.Malatya Tanıt…

Başkan Güder: 'Tarih Başkenti Battalgazi'mizi İstanbul'a Getirdik”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google News ile Takip Et LinkedIn'de Paylaş
banner710

Başkan Güder: “Tarih Başkenti Battalgazi’mizi İstanbul’a Getirdik”

Malatya'nın tarihi, turistik ve doğal güzelliklerinin yanı sıra mahalli ürünler ile lezzetlerin tanıtıldığı ‘4.Malatya Tanıtım Günleri’ etkinlikleri için açılan Battalgazi Belediyesi standını ziyaret eden misafirlerle yakından ilgilenen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Tarihi bir kapının kilidi olan Battalgazi’mizi İstanbul’a taşıdık” dedi.

Malatya Konfederasyonu (MAKON) ve Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) tarafından “Arslantepe'den Yenikapı'ya” temasıyla düzenlenen ve 24 Ekim’e kadar kapılarını ziyaretçilere açık tutacak olan 4.Malatya Tanıtım Günleri, İstanbul Yenikapı Gösteri ve Etkinlik Alanında başladı. Bu yıl 4’ncüsü düzenlenen Malatya Tanıtım Günleri’ne kurduğu stantla katılan Battalgazi Belediyesi, ilçenin tarihi, turistik ve doğal güzellikleri, mahalli ürünlerinin yanı sıra vizyonel projeleri İstanbul’daki vatandaşlarla buluşturdu. Etkinliğin açılış programına katılan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İstanbul'da 1,5 milyon Malatyalının bulunduğun altını çizerek, Battalgazi Belediyesi’nin açtığı standı ziyaret eden misafirlerle yakından ilgilendi. Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi’nin yaptığı yöresel ürünlerden de vatandaşlara ikram eden Başkan Güder, “İstanbul'da bu geleneğin devam etmesi ve sürdürülebilir olması çok kıymetlidir” dedi.

Malatya’nın sosyal ve kültürel değerlerinin tanıtımına vesile olan etkinliğinin önemine vurgu yapan Başkan Güder, ” İstanbul'da bu geleneğin devam etmesi Malatya’mız açısından çok önemli. Tanıtım Günleri ile Malatya’mızı ve Battalgazi’mizi İstanbul’a taşıdık. Malatya’mızı ve ilçelerimizi vatandaşlarımıza anlatıyoruz, yaşatıyoruz. Etkinliğe ilgi büyük ve bu yoğunluk bizleri son derece mutlu ediyor. Battalgazi Belediyesi olarak bizlerde bu güzel organizasyonda yerimizi aldık, standımızı kurduk. Bu kültürel etkinliklerimizin dönütlerini sonrasında çok güzel bir şekilde alıyoruz. İnşallah her belediyemiz kendi güzelliklerini iyi tanıtır ve böylelikle Malatya’ya ilgiyi daha da arttırırlar. Malatya’mız her ilçesi güzel fakat Battalgazi’nin bir farkı var. Battalgazi demek güzellik demek, Battalgazi demek saygı demek, Battalgazi demek kültür ve medeniyet demek, Battalgazi demek birlik, beraberlik, huzur ve kardeşlik demektir. Battalgazi tarihi bir kapının kilididir. Anahtar ile o kapı nasıl açılırsa, Battalgazi’de öyle bir ilçemiz. Tarih başkenti ilçemizden içeri girip yaşamak gerekir. Ulu camisiyle, Surlarıyla, Kanlı Kümbetiyle, Şahabe-i Kübra Medresemizle, Kervansarayıyla, İspendere Şifalı İçmeleriyle ve son olarak UNESCO Dünya Kültür Mirası kalıcı listesine alınan Arslantepe Höyüğümüz ile tarihi bir kapıdan içeriye girilir. Bu ilçede yaşanılmışlık ve adanmış ömürler var. O yüzden ilçemizin tanıtımı ve tarihi eserlerin yeniden ayağa kaldırılması noktasında Battalgazi Belediyesi olarak gece gündüz elimizden gelen tüm çalışmaları yapıyoruz. Bir yandan ilçemizi vatandaşlarımıza tanıtırken diğer yandan da Battalgazi Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz yatırımlarımızı, hizmetlerimizi ve vizyonel projelerimizi vatandaşlarımıza aktarıyoruz. İstanbul’daki vatandaşlarımızın yapmış olduğumuz çalışmaları takdir etmesi de bizleri gururlandırıyor. Güzel bir organizasyon ve bizlerde bu organizasyonun içinde yer almaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google News ile Takip Et LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
Öğrencileri İle İnternet Üzerinden Aktif İletişime Devam Etti Öğrencileri İle...
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Keskin: “Esnaf sattığı ürünü aynı fiyata tekrar rafa koyamıyor” Keskin: “Esnaf sattığı ürünü aynı fiyata...
19 Ekim Muhtarlar Gününde Muhtarlar Buluşması Gerçekleştirildi 19 Ekim Muhtarlar Gününde Muhtarlar Buluşması...
Vali Baruş, Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu “Terör” Konulu Panele Katıldı Vali Baruş, Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu “Terör”...
Ağbaba: Fetö Gitti, Tügva Geldi! Ağbaba: Fetö Gitti, Tügva Geldi!
Sevimli Dostlarımız ‘Patibulans’ ile Hayata Tutunacak Sevimli Dostlarımız ‘Patibulans’ ile Hayata...
Onun Bize Mirası, Eşsiz Vefası Onun Bize Mirası, Eşsiz Vefası
Hekimhan-Güvenç Mahallesi’nin Alt Yapı Sorunu Çözüldü Hekimhan-Güvenç Mahallesi’nin Alt Yapı Sorunu...
Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarafından Gençlere Erasmus Programı Anlatıldı Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarafından Gençlere...
Vali Baruş Teknofest’te Ödül Alan Öğrencileri Makamında Kabul Etti Vali Baruş Teknofest’te Ödül Alan Öğrencileri...
Başkan Kılınç, AKEDAŞ Yetkilileriyle Projeler Hakkında Görüştü Başkan Kılınç, AKEDAŞ Yetkilileriyle Projeler...
Mhp Malatya Milletvekili Ve Myk Üyesi Mehmet Fendoğlu 19.10.2021 TBBM Genel Kurul Konuşması Mhp Malatya Milletvekili Ve Myk Üyesi Mehmet Fendoğlu...
Muhtarlar Günü Dolayısıyla Vali Baruş’a Muhtarlardan Ziyaret Muhtarlar Günü Dolayısıyla Vali Baruş’a Muhtarlardan...
MASKİ Yeni Araç Tanıtımı MASKİ Yeni Araç Tanıtımı
Battalgazi Belediyesi İle Kayısı Araştırma Enstitüsü Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı Battalgazi Belediyesi İle Kayısı Araştırma Enstitüsü...
Muhtarlardan, Başkan Kılınç’a Ziyaret Muhtarlardan, Başkan Kılınç’a Ziyaret
Yukarı Çık
banner737

Keskin: “Esnaf sattığı ürünü aynı fiyata...
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) yönetim Kurulu Üyesi, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları...

Haberi Oku