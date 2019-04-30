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30 Nisan 2019 Salı 13:51

Başkan Güder’in 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mesajı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Güder, “Üretmeden gelişmenin mümkün olmadığı, acımasız rekabetin dünyada sürekli ivme kazandığı bu zamanda, işçi sınıfının kıymeti unutulmamalıdır” dedi.

Başkan Güder'in 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mesajı
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Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Dünyanın birçok ülkesinde kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, her yıl olduğu gibi ülkemizde de kutlanmaktadır. Bu önemli gün, üreten, çalışan, katkı sunan emek ve alın teri dökenlerin günüdür. Fabrikalarda, tarlalarda, yer altında, zor şartlarda ekmeğini helalinden kazanan, nasırlı ellerin günüdür. Biz biliyoruz ki emek ve ekmek kutsaldır. Memleketine, milletine, ailesine, ekonomik destekte bulunmak, ülkesinin kaynaklarını işler hale getirmek, devletin devamlılığına katkı sunmak adına beden gücü ile çalışan işçi kardeşlerimiz, önemli bir misyonun öncüleridir. Üretmeden gelişmenin mümkün olmadığı, acımasız rekabetin dünyada sürekli ivme kazandığı bu zamanda, işçi sınıfının kıymeti unutulmamalıdır. Onurlu bir şekilde emeğin ve ekmeğin fedakâr insanlarının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü yürekten kutluyor, aileleriyle birlikte mutlu ve huzurlu bir hayat sürdürmelerini temenni ediyorum” ifadelerine yer vererek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün hakkaniyetli ve adil şartlarda bir çalışma ortamına vesile olması temennisinde bulundu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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