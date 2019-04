Başkan Güder’in Polis Haftası Mesajı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Polis Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Türk Polis Teşkilatı, ülkemizin en köklü ve yüksek donanıma sahip, çağdaş ve evrensel değerler anlayışı ile toplumun huzur ve güvenliğini başarı ile sağlayan önemli bir teşkilattır. Bugün Türk Polis Teşkilatı, 174’üncü kuruluş yıl dönümünün haklı gururunu yaşamaktadır. Her başımız sıkıştığında, her hukuk kapılarını araladığımızda ya da evimizde rahat uyuma güveni duyduğumuzda yanı başımızda olan polisimiz, milletimizin yaşam ve emniyet kilididir. Sıcak demeden, soğuk demeden, gece demeden, gündüz demeden teyakkuzda olan gözbebeğimiz olan polisimiz, milletimizin ta kendisidir. Suçun ve suçlunun korkulu rüyası, devletin ve kanunların yanında olan, insanımızın can dostu olan emniyet teşkilatımız, disiplini ile, merhameti ile, kanunların uygulayıcı gücü ile devletimizin güven tablosudur. 15 Temmuz’da canlarını milletimizin ve devletimizin bekası uğruna siper eden, demokrasinin kalesini teslim etmeyen polisimiz, destanlarına destanlar eklemiştir. 10 Nisan 1845 tarihinden bu yana, milletimizle yan yana duran emniyet teşkilatımızın 174. kuruluş yıldönümünü yürekten kutluyor, bizler emin ellerde ve emniyette olalım diyerek, canını feda etmiş olan aziz teşkilat mensubu şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Emniyet mensuplarımıza da, aileleri ile birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)