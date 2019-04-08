Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Nisan 2019 Pazartesi 15:32

Başkan Güder’in Polis Haftası Mesajı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Polis Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Güder, “Vanlık sebebi aziz milletimiz olan Türk Polis Teşkilatı, huzurun ve güvenin teminatıdır” dedi.

Başkan Güder'in Polis Haftası Mesajı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Polis Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Türk Polis Teşkilatı, ülkemizin en köklü ve yüksek donanıma sahip, çağdaş ve evrensel değerler anlayışı ile toplumun huzur ve güvenliğini başarı ile sağlayan önemli bir teşkilattır. Bugün Türk Polis Teşkilatı, 174’üncü kuruluş yıl dönümünün haklı gururunu yaşamaktadır. Her başımız sıkıştığında, her hukuk kapılarını araladığımızda ya da evimizde rahat uyuma güveni duyduğumuzda yanı başımızda olan polisimiz, milletimizin yaşam ve emniyet kilididir. Sıcak demeden, soğuk demeden, gece demeden, gündüz demeden teyakkuzda olan gözbebeğimiz olan polisimiz, milletimizin ta kendisidir. Suçun ve suçlunun korkulu rüyası, devletin ve kanunların yanında olan, insanımızın can dostu olan emniyet teşkilatımız, disiplini ile, merhameti ile, kanunların uygulayıcı gücü ile devletimizin güven tablosudur. 15 Temmuz’da canlarını milletimizin ve devletimizin bekası uğruna siper eden, demokrasinin kalesini teslim etmeyen polisimiz, destanlarına destanlar eklemiştir. 10 Nisan 1845 tarihinden bu yana, milletimizle yan yana duran emniyet teşkilatımızın 174. kuruluş yıldönümünü yürekten kutluyor, bizler emin ellerde ve emniyette olalım diyerek, canını feda etmiş olan aziz teşkilat mensubu şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Emniyet mensuplarımıza da, aileleri ile birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.


İlgili Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Gürkan Polis Haftası nedeniyle kutlama mesajı yayınladı Başkan Gürkan Polis Haftası nedeniyle kutlama mesajı...
Başkan Güder, ''Biz Buraya İnsanlara Hizmet Etmeye Geldik'' Başkan Güder, ''Biz Buraya İnsanlara...
Başkan Avşar, Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıldönümü Dolaysıyla Mesaj Yayınladı Başkan Avşar, Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş...
Çınar, ''Emniyet Teşkilatımızın Üstün Hizmetlerinden Gurur Duyuyoruz'' Çınar, ''Emniyet Teşkilatımızın Üstün...
Vali Baruş, Hasan Akbudak İMKB Lisesini Ziyaret Etti Vali Baruş, Hasan Akbudak İMKB Lisesini Ziyaret...
Vali Aydın Baruş, Doğanyol ilçesindeki depremzedeleri ziyaret etti Vali Aydın Baruş, Doğanyol ilçesindeki depremzedeleri...
Yukarı Çık

http://addurl.nu

Başkan Gürkan Polis Haftası nedeniyle kutlama...
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türk Polis Teşkilatının 174’ncü kuruluş yıl...

Haberi Oku