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18 Kasım 2019 Pazartesi 12:13

Başkan Gürkan, Abdal Musa Lokma gününe katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Vakfı ile Cem Vakfı tarafından ortak düzenlenen Abdal Musa Birlik Lokması Günü’ne katıldı.

Başkan Gürkan, Abdal Musa Lokma gününe katıldı
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan program sırasında yapmış olduğu konuşmada; “Abdal Musa lokmasında sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu sofrayı bizlere hazırlayan ve emeği geçen tüm paydaşlara da şükranlarımı sunuyorum. Bu mekânların yaşatılması ve idame edilmesi hepimizin boynunun borcu ve görevidir. Bu memlekette huzuru, birliği ve beraberliği tesis etmek istiyorsak herkesin üzerine düşen görevi ve sorumluluğu yerine getirmesi gerekir” dedi.

Başkan Gürkan: Farklılıklarımız zenginliğimizdir

Farklılıklarımızın zenginliklerimiz olduğunu ifade eden Başkan Gürkan, “Yaratılanı Yaratandan ötürü sevmemiz gerekir. Yunus Emre diyor ya, ‘Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz” dünya bizden sonra gelen kuşaklara kalacaktır. Bizden sonraki kuşaklara bizler de güzel bir miras bırakmalıyız. Eğer biz davranış, tutum, hal ve hareket olarak güzel bir miras bırakırsak geleceğimiz emin ellerde olur. Aksi halde sevgi tohumu yerine nifak tohumu bu toplumu huzursuz eder.” dedi.

Gürkan, “Güzel iletişim kurduğumuzda, birbirimizi tanırsak, birbirimizdeki farklılıkların ve zenginlikleri anladığımız zaman birbirimize güzel gözle bakarız ve güzel gözle baktığımızda güzel düşünürüz. Güzel düşününce de güzel işleri hep birlikte paydaş olarak yapma gayreti çabası içerisinde oluruz. Bu hassasiyeti gözetmemiz gerekir” şeklinde konuştu.

Bir olalım, iri olalım, diri olalım

Birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Gürkan, “Dedelerimizi ve değerlerimizi önemsemeliyiz. Bunlar toplumumuzun kanaat önderleridir. Yerel önderlerimizdir. Bu değerlerimizi yitirmemeliyiz. Şayet yitirdiğimiz zaman toplumun mihenk taşını yitirmiş oluruz ve bir yere varamayız. Bu tür, mekânlarımız birlik, beraberliği ve dayanışmayı artırmaktadır. Bir olalım, iri olalım, diri olalım, hep birlikte Malatya olalım. Hep birlikte Türkiye olalım” sözleriyle konuşmasını tamamladı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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