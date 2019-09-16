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16 Eylül 2019 Pazartesi 09:51

Başkan Gürkan, Ahilik Kültür Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanacak olan Ahilik Kültürü Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Gürkan, Ahilik Kültür Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı
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Ahilik teşkilatının asırlar öncesinden Anadolu topraklarında hayata geçirildiğini belirten Başkan Gürkan mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Kardeşlik, birlik, beraberlik gibi değerleri özünde toplayan, ticaret ile ahlakı buluşturan bir hayat düsturu olan Ahilik, dünyada benzeri bulunmayan bir kültür ve medeniyet hazinesidir. Anadolu Selçuklu Devleti’nin mayasında ahilik vardır. Osmanlı Devletini cihan devleti yapan sır ahiliktir. Ahiliğin kardeşlik ve dayanışma gibi temel prensiplerini kendisine şiar edinen esnaf ve sanatkârlarımız, elini, kapını ve sofranı açık tut öğretisini yaşam felsefesi kabul etmiş, muhtaç ve ihtiyaç sahibi olanların her zaman yanında yer almıştır.
Ahiliğin kurucusu Ahi Evran Veli’nin ticaret ahlakına, dayanışmaya ve paylaşmaya dayanan ilkeleri, günümüzde de esnaf ve sanatkârlarımıza yol göstermektedir. Türk Milletinin asırlar boyunca Anadolu’daki varlığı içerisinde yer alan köklü geleneklerinden olan Ahilik geleneği, akıl, ahlak, bilim ve çalışma prensipleri üzerine kurulu, sevgi, kardeşlik ve karşılıklı dayanışma kurallarını benimseyen, Türk Milletine has bir kültür hazinesidir.
Bu vesileyle Ahilik Kültür Haftasının birlik, beraberlik, kardeşlik duyguları içerisinde ülkemize ve bütün insanlığa güzellikler getirmesini temenni ediyor, ülkemizi besleyen can damarlarımızdan biri olan esnaf ve sanatkarlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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