Başkan Gürkan Asfalt Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın gerçekleştirmiş olduğu inceleme gezisine Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, Daire Başkanları ve ilgili şube müdürleri ile muhtarlar katıldı.

Başkan Gürkan’a muhtarlardan Teşekkür,

Mahallelerinde yapılan asfalt çalışmalarından dolayı Alacakapı Mahalle Muhtarı Nazif Sayın, Bahçelievler Mahalle Muhtarı Doğan Durmaz, Kadıçayırı Mahalle Muhtarı Alaattin Eren ile Toygar Mahalle Muhtarı Muhittin Doğan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ederek, “MASKİ tarafından yapılan çalışmalar sonrasında yolumuzun asfaltı yapılarak güzel bir görünüme kavuşturuldu. Uzun bir süredir ihmal edilen unutulan bir yolumuzdu. Sayın Başkanımıza ve ekibine bu çalışmalardan dolayı mahalle sakinlerimiz adına çok teşekkür ediyoruz” dediler.

Gürkan: Şehrin her noktasında çalışmalarımız devam ediyor

Malatya genelinde her noktada yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Başkan Gürkan, “Ekiplerimiz tarafından Malatya genelinde yapılan çalışmaları zaman zaman yerinde inceleyerek, çalışmaların ilerleyişi hakkında ekiplerimizden bilgiler alıyor, vatandaşlarımızla görüşmelerde bulunuyoruz.

Bahçelievler, Toygar ve Kadıçayırı mahallelerinin kullandığı, aynı zamanda 100 hanenin bulunduğu kanal yolunda MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ana kolektör hattı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, emülsiyon sathi kaplama çalışması yaptık.

Vatandaşlarımızın ve muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda ilgili arkadaşlarımıza gerekli talimatları vererek buranın biran önce asfaltlanması gerektiğini belirttik. Altyapı çalışmalarının tamamlandığı 6 km’lik yolumuzda sathi kaplama çalışması yapılarak, vatandaşlarımızın çekmiş oldukları sıkıntılar giderilmiş oldu.

Vatandaşlarımız şundan emin olsunlar biz arkadaşlarımıza şu talimatı verdik Malatya genelinde asfaltsız hiçbir yer kalmayacak. Çalışmalara başlanıldı. Bütün ilçelerimizde çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. İlçelerdeki bazı mahallelerimizde asfaltın yanı sıra Valiliğimiz ile birlikte yapmış olduğumuz ortak proje kapsamında kilit taşı döşeme çalışmaları da devam ediyor. Bunun yanında gurup yolları ile ana yolların asfaltlanması ekiplerimiz tarafından yürütülmektedir. Bu çalışmalar zorunlu hizmetler sınıfına girmektedir.

Ekiplerimiz vermiş olduğumuz talimatlar doğrultusunda çalışmalarını büyük bir hızla ve titizlikle yürütmekteler. İlçelerimiz kendi sorumluluk alanları içerisinde bulunan yolları yaparken Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de gurup yolları, ana arterlerde çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Ayrıca YİKOB ile birlikte mahallelerimizin iç yollarını da kilit taşını Valiliğimiz ile birlikte yapmış olduğumuz proje kapsamında yürütüyoruz.” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)