Başkan Gürkan, “Asfaltlama Çalışmalarımızı Darende Sanayi Sitesinde Başlattık”

Sanayi esnafı ve vatandaşlar tarafından kurbanlar kesilerek karşılanan Başkan Gürkan’a Ak Parti İl Başkanı İhsan Koca, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları eşlik etti.

BU YIL DARENDE’DE YAKLAŞIK 150 KM ASFALT YAPMAYI PLANLIYORUZ

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, “Darende ilçemizde bu yıl içerisinde ciddi anlamda ihale yaptık ve kendi ekiplerimizle de asfalt çalışmalarına başladık. Şuanda çalışmalarımıza Darende Sanayi Sitesinden başladık. Asfaltın birinci ve ikinci katlarını atmaya devam edeceğiz. Bu yıl içerisinde Darende’de yaklaşık 150 km asfalt yapımını planlıyoruz. İnşallah en kısa zamanda Başkanımızın da bizlere verdiği imkânlar doğrultusunda çalışmalarımızı tamamlayacağız” dedi.

DARENDE İLÇEMİZDEKİ ALTYAPI SORUNLARINI BÜYÜK ORANDA ÇÖZDÜK

MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Malatya genelinde birçok hizmet gerçekleştirdiklerini belirten MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak ilçemiz genelinde ihtiyaç duyulan gerek kanalizasyon gerekse içme suyu ile alakalı her türlü çalışmaların çoğunu başlattık birçoğu ise bitme aşamasında. Sanayi Sitesi ile alakalı alt yapı borularını döşedik. Alanda foseptik eksiğimiz var onu da yakın zamanda tamamlayıp hizmetlerimizi devam ettireceğiz. Bunun dışında Aşağıulupınar’da kanalizasyon ve içme suyu çalışmamız vardı yaptık ve bitirdik. Balaban’da içme suyu şebekemiz vardı depolarıyla birlikte yaptık ve bitirdik. Irmaklı mahallemizde gerek kanalizasyon gerekse içme suyu ile alakalı çalışmalarımızı yaptık bitme aşamasında. Darende ilçe merkezimizde problemli olan mahallelerimiz vardı, bağlantı noktalarımız vardı onları da yaptık bitirdik. Darende ilçemizde alt yapı ile ilgili büyük oranda sorunlarımızı çözüme kavuşturduk inşallah kalan kısımları da bu sene içerisinde tamamlayacağız” dedi.

2021 YILININ İLK ASFALT ÇALIŞMASI SANAYİ SİTESİNDE BAŞLADI

Darende İlçesi’nin ilk asfalt çalışmasının Sanayi Sitesinde başlatıldığını belirten Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, “2021 yılının ilk asfalt çalışması Darende’mizde Sanayi Sitemizde başladı. Bunun için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a canı gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah üst yapı çalışmalarımızı Büyükşehir Belediye Başkanımız yıl içerisinde bitirmiş olacak. Çalışmalarda emeği geçen başta Başkanımız Selahattin Gürkan olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

DARENDE’NİN HİZMET YILI OLACAK

2021 Yılının Darende için hizmet yılı olacağını belirten AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, “ İnşallah bu dönem Darende’nin hizmet yılı olacak. Hem Darende Belediyemizde tabi Darende Belediyemize ağabeylik yapan katkı sunan Büyükşehir Belediyemizin ciddi gayretleriyle Darende’miz hak ettiği hizmetlere bu yıl büyük oranda kavuşmuş olacak. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatları var; asfaltsız, susuz ve kanalizasyonsuz yer kalmayacak diye. Bu talimatın uygulamasını da inşallah bu yıl hep birlikte Darende’de müşahede edeceğiz. Bunun ilk örneğini sanayicilerimizin, esnaflarımızın, iş insanlarımızın ihtiyaç duyduğu Sanayi Sitesinde Büyükşehir Belediyemiz başlattı. Bu çalışmaların devamını diliyor başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

DARENDE SOMUNCU BABA’NIN DİYARI

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Darende bizim için önemlidir, Darende Türkiye için de önemlidir. Darende güzel insanlarıyla geçmişteki manevi havasıyla hem Türkiye’ye ışık saçarken aynı zamanda da ticaret erbabı insanlarımızla ülkemize hizmet eden güzide ilçelerimizden bir tanesidir. Darende Somuncu Baba’nın diyarıdır. Darende Battalgazi’nin amcası Hasan Gazi’nin diyarıdır. Dolayısıyla Darende hem manevi iklim açısından hem kahramanlık destanları açısından, kahramanlık destanları yazılan aynı zaman ilim irfan destanları yazılan halen gönül ışığı saçılan kadim bir ilçemizdir.

Biz Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyelerimizle, muhtarlarımızla, STK’larımızla ve kamu kuruluşlarımızla koordinasyon içerisinde ilçemize neler yapılması gerektiği konusunda bir yıl öncesinden yatırımlardan önce genel toplantı yaparız ve toplantının akabinde de hangi hizmetler yapılacaksa bölge halkına o hizmetleri sunmaya gayret ederiz. Biz göreve geldiğimizde iki yıl içerisinde 718 mahalle ve 13 ilçemizin hiçbir yerinde susuz, kanalizasyonsuz, atık suların akarsulara karıştığı bir yer kalmayacak ayrıca asfaltsız hiçbir yerleşim yeri olmayacak dedik. Bu konuda ilgili birimlerdeki arkadaşlarımıza finansman konusunda gerekli finansmanlar temin edildi ve gerek MASKİ Genel Müdürlüğümüz, gerek Yol ve Altyapı Koordinasyon Başkanlığımız ve gerekse diğer birimlerimiz yoğun bir çalışma içerisindeler. İnşallah bu yıl Darende İlçemizin eksiklikleri telafi edilecek. Darende’yi mazisine layık istikbale hep birlikte hazırlayacağız. Bizim için sanayi önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanımızda, hükümetimizde, bizlerde özellikle sanayilerin lokomotif görevini ifa edeceğini biliyoruz. Bu anlamda Darende Sanayi Sitesinin de Darende’ye yakışır şekilde fiziki anlamda hizmet vermesini sağlamak için ilk etapta asfalt çalışmalarımıza Sanayi Sitemizden başladık. Çalışmaların öncelikle Darendeli hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Çalışmalarımızda bizlere paydaş olan kamu kurumlarına ve STK’lara, derneklere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)