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23 Temmuz 2019 Salı 10:55

Başkan Gürkan ‘Basın Bayramı’ dolayısıyla bir mesaj yayınladı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Gürkan ‘Basın Bayramı' dolayısıyla bir mesaj yayınladı
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Başkan Gürkan, “Ülkelerin gelişiminde çok önemli bir yere sahip olan basının, halkı bilgilendirme, bilinçlendirme, kamuoyunda gerekli hassasiyetleri oluşturma gibi önemli işlevleri bulunduğunu belirterek, “24 Temmuz 1908 tarihinde ilan edilen İkinci Meşrutiyet’le birlikte basında sansür kaldırılmış ve bu gün ‘Basın Bayramı’ olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, kamuoyuna tarafsız, doğru ve hızlı biçimde bilgi ve haber vererek, toplumu aydınlatıp, meslek ilkelerine, kişilik haklarına saygı çerçevesinde çalışmalarını sürdürmelidir. Bu çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ise ‘İletişim Özgürlüğü’ ile mümkündür.

Basının meslek ilkeleri doğrultusunda ilkeli, tarafsız, sorumlu ve bilinçli gazetecilik anlayışıyla yapılan çalışmalarının devamını diliyor, bu çalışmalarının her zaman özgür, sansürsüz bir ortamda yürütülmesini temenni ediyorum. Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren özgür basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Basın, Milletin müşterek sesidir” ifadesi basının toplumu aydınlatması bakımından üstlendiği misyonu en güzel şekilde açıklamaktadır.

Değerli basın çalışanlarının 24 Temmuz Basın Bayramını kutlar, kendilerine sağlık, başarı ve esenlikler dilerim” ifadelerine yer verdi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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