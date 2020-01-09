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09 Ocak 2020 Perşembe 10:04

Başkan Gürkan, “Basın Kamuoyunu Bilgilendirme Açısından Önemli Bir Görev İfa Ediyor”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak tüm basın mensuplarının günlerini kutladı.

Başkan Gürkan, 'Basın Kamuoyunu Bilgilendirme Açısından Önemli Bir Görev İfa Ediyor”
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Başkan Gürkan mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Haber alma ve iletme özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesini sağlamak, toplumsal konularla ilgili kamuoyu oluşturmak ve gerçekleri araştırmak gibi çok önemli görevleri yerine getirmektedir.

İlkeli, doğru ve tarafsız bir şekilde çalışarak halkın haber alma hakkını sağlayarak ve toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenerek, vatandaşlar ile yönetim arasında köprü vazifesi gören basın mensuplarımız bu yönüyle milletin duygularına tercüman olmaktadır.

Basın günümüzde internet medyası ve sosyal medya ile yelpazesini genişletmiştir. Her geçen gün büyüyen ve gelişen yapısıyla basın camiası, ilimizin sosyal kültürel, ekonomik gelişmesi ve kalkınması için yürütülmekte olan çalışmaların paylaşılması ve kamuoyu tarafından sahiplenilmesinde de büyük ölçüde katkı sunmaktadır.

Topluma haber aktarımını sağlamak adına gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla ve büyük bir özveri ile çalışan tüm basın mensuplarının ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.”



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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