Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Temmuz 2021 Pazar 15:04

Başkan Gürkan, “Bulgurlu Yolu Yenileniyor”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberinde AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte Bulgurlu yolunda da incelemelerde bulundu. Başkan Gürkan, “Özel Harekat Bölge Müdürlüğünün bu alanda yapılmış olması ile birlikte yetersiz kalan yolumuzu genişleterek asfaltını yeniliyoruz” dedi

Başkan Gürkan, 'Bulgurlu Yolu Yenileniyor”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google News ile Takip Et LinkedIn'de Paylaş
banner710

İnceleme gezisine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, Genel Sekreter Yardımcıları ile Daire Başkanları da eşlik etti.

24 SAAT ESASINA GÖRE ÇALIŞIYORUZ

Bölgede tamamen bir yenileme çalışması başlattıklarını belirten Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, “Bütün ilçelerimizde yoğun bir şekilde çalışmaktayız. Malatya genelinde 80’in üzerinde şantiyemiz bulunmakta. Hafta sonları dahil olmak üzere 24 saat esasına göre yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Bulgurlu yolumuz dar ve talebi karşılamıyordu. Aynı zamanda Özel Harekat Bölge Müdürlüğünün bu alana yapılmaya başlaması ile birlikte yolumuzu tamamen yeniliyoruz” dedi.

HİZMET VE YATIRIMLARIMIZ GÜN YÜZÜNE ÇIKMAYA BAŞLADI

Malatya’nın hakikaten destan şehri olduğunu belirten Başkan Gürkan ise yaptığı konuşmada, “Büyükşehir Belediyemiz şu anda hizmet destanları yazıyor. Büyükşehir Belediyemize ait olan şantiyelerimizi artık ziyaret etmekte zorlanıyoruz. Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımızın 85 şantiyesi var. Aynı oranda MASKİ Genel Müdürlüğümüzün şantiyesi bulunmakta. Büyükşehir Belediyesi olarak bu güne kadar yaklaşık 3 bin km asfalt serimi gerçekleştirdik. yaşanan fiyat artışlarına rağmen hedeflerimizden asla taviz vermedik. Özel Harekat Merkezimize ulaşımı sağlayacak olan bu yolumuzun genişletilmesi ve yeniden yapılması noktasında arkadaşlarımız titiz bir şekilde çalışmalarını sürdürmekteler. Arkadaşlarımız Malatya genelinde yoğun bir çalışma içerisindeler. Yapmış olduğumuz hizmet ve yatırımları sahada olan vatandaşlarımız daha net bir şekilde görmekteler. Büyüklerimizden, atalarımızdan aldığımız mirasın gereği olarak hizmet destanları yazmakla yükümlüyüz. Bu çalışmalarda her zaman yanımızda olan Sayın Bakanımıza ve personellerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu hizmetler gerçekleştirilirken, Deprem, Pandemi ve ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir süreç de atlattık. Bu çalışmalarda bizlere her zaman destek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında Malatya’yı örnek vermesi, hizmetlerimizden dolayı bizlere teşekkür etmesi bize ayrı bir güç ve şevk vermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki güvenlerine layık olabilmek için gece gündüz demeden 7/24 esasına göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gayretli çalışmalarından dolayı Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu hizmet ve yatırımlar gün yüzüne çıkmaya başladı” şeklinde konuştu.

MALATYA’NIN ÇEHRESİ DEĞİŞİYOR

Çalışmaların yapıldığı yolun bölgeye yakışır bir şekilde hazırlandığını belirten AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Tüfenkci ise, “Malatya adeta şantiyeye döndü. Sayın Başkanım biraz önce sayılarını açıkladı. Gittiğimiz, gezdiğimiz her ilçemizde bunu görüyoruz. Malatya’nın en ücra noktasında da Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarını görüyoruz. Başkanım destan şehir diyor, adeta destan şehre destan hizmetler yapıyorlar. Bu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Malatya’yı bizzat takip ediyor. Bu anlamda Başkanımızı hem takdir hem de cesaretlendirme noktasında da Büyükşehir Belediyemizin yanında olduğunu biliyoruz. Kuzey Çevre Yolu, Kuşak Yollarımız, Spor Salonları, Altyapı ve Üstyapı hizmetlerimiz, Gelincik Tepesi ve o alandaki yolların açılması, Orduzu Mahallemizde yapılan yatırımlar ile Arslantepe’nin UNESCO Dünya Kalıcı Listesine alınması için Başkanımızın çabalarını biliyoruz. 230 milyonluk bir altyapı desteğinin alınması geleceğe umutla bakmamıza vesile oluyor. Ayrıca Üniversitemizin içerisinde 5 km bir yolun tamamlanması Başkanımızın gençliğe vermiş olduğu değerin bir göstergesidir. Malatya’nın çehresi değişiyor. Bu hizmet ve yatırımlar bizleri mutlu ediyor. Hizmet ve yatırların gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google News ile Takip Et LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
Öğrencileri İle İnternet Üzerinden Aktif İletişime Devam Etti Öğrencileri İle...
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Gürkan, ‘Sürdürülebilir Şehirler ve İşbirliği’ Çalıştayın da konuştu Başkan Gürkan, ‘Sürdürülebilir Şehirler ve...
Muhtarlardan MASKİ’ye Hizmet Teşekkürü Muhtarlardan MASKİ’ye Hizmet Teşekkürü
FKA Yönetim Kurulu Toplantısı Malatya’da Gerçekleştirildi FKA Yönetim Kurulu Toplantısı Malatya’da Gerçekleştirildi
Battalgazi’de Asfaltsız Yol Kalmıyor Battalgazi’de Asfaltsız Yol Kalmıyor
Malatya İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı (Karar No 2021/35) Malatya İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı (Karar No...
Malatya’nın İl Oluşunun 101. Yılı Sergisi Açıldı Malatya’nın İl Oluşunun 101. Yılı Sergisi Açıldı
‘Kayısı Çiçeği Festivali’ İlk Meyvesini Verdi ‘Kayısı Çiçeği Festivali’ İlk Meyvesini...
Başkan Gürkan Malatya Mutfak Akademisinde İncelemelerde Bulundu Başkan Gürkan Malatya Mutfak Akademisinde İncelemelerde...
Atatürk Anıtının Çevresi Yenilendi Atatürk Anıtının Çevresi Yenilendi
Başkan Gürkan Dünya Birincisini Makamında Ağırladı Başkan Gürkan Dünya Birincisini Makamında Ağırladı
Cezmi Kartay Caddesinde Çalışmalar Tamamlandı Cezmi Kartay Caddesinde Çalışmalar Tamamlandı
Kale İlçesi Salkımlı Mahallesinde Köy Konutları İncelendi Kale İlçesi Salkımlı Mahallesinde Köy Konutları...
MASKİ, Dron Destekli Kaçak Su Tespiti Yapıyor MASKİ, Dron Destekli Kaçak Su Tespiti Yapıyor
Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantıları Sona Erdi Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantıları...
Mevsimlik Tarım İşçileri Hakkında İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı Mevsimlik Tarım İşçileri Hakkında İl Hıfzıssıhha...
Yukarı Çık
banner737
banner716

Başkan Gürkan, ‘Sürdürülebilir Şehirler...
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye Belediyeler Birliği ile Boğaziçi Üniversitesi...

Haberi Oku