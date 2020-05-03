Başkan Gürkan Bulutlu Mahallesini Ziyaret Etti

24 Ocak Depremi sonrası Bulutlu Mahallesinde kurulan konteynır kentte yaşayan mahalle sakinleriyle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Ziyarette konuşan Bulutlu Mahalle Muhtarı Fazlı Özcan, “Ziyaretten çok memnun kaldık. Sorunlarımız ve eksiklerimiz ile ilgili görüş alış verişinde bulunduk. Vatandaşlarımıza gıda kolileri dağıtıldı. İlgilerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ve Milletvekilimiz Bülent Tüfenkçi’ye teşekkür ediyoruz” dedi.

Salgından önce Malatya’yı depremin etkilediğini hatırlatan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, “Bulutlu Mahallemizde depremde etkilenen mahallerimizden biriydi. Devletimiz bu mağduriyeti ortadan kaldırmak için mahalleye konteynır kent kurmuştu. Büyükşehir Belediyemizde buranın altyapısını hazırlayarak sorunsuz bir konteynır kent oluşturmuştu. Bizde ziyaret ederek vatandaşlarımızla hasbihal ettik” dedi.

Depremde Bulutlu Mahallesinin çok etkilendiğini hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Deprem sonrası mahallemize gittiğimizde sağlam tek binanın cami olduğunu gördük. Kadınlar bir bölümde erkekler bir başka bölümde kalıyordu. Evlerin büyük bölümü hasar görmüştü. Konteyner kent kurulması için üzerimize düşün görevi yerine getirdik. Altyapısını baştan aşağı yaptık. Mahallemizi ziyaret ederek vatandaşlarımızla görüştük. Corana salgını’nın yarattığı kaos bittikten sonra Devlet ve Millet olarak el ele verip memleketimizi daha iyi yerlere getireceğiz” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)