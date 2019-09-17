Başkan Gürkan, “Büyükelçimizi Bir Kardeşimiz Olarak Burada Ağırlıyoruz”

Gürkan: Amacımız iki ülke arasındaki ticaret köprüsünü geliştirmek

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kazakistan Büyükelçisini kabulü sırasında yaptığı konuşmada, “Kazakistan Büyükelçisinin Ticaret Odası Başkanımız ile birlikte Belediyemizi ziyaretleri bizleri son derece mutlu etmiştir.

Kazakistan Büyükelçisinin Malatya’mızı, Belediyemizi ziyaretinin temel amacı Malatya’daki iş ve ticaret hacminin Kazakistan ile nasıl bir köprü oluşturulur, Kazakistan ile Türkiye arasında veya şehirlerimiz arasında nasıl bir iletişim ve ticari ilişki kurulabileceği noktasında burada bulunmaları Malatya açısından, Türkiye açısından önemli bir kazanım. Belediyeler olarak bizler de Ülkemizin ve şehrimizin ticaret hacminin artırılmasına ve ekonomimizin güçlenmesi için gayret göstermekteyiz. İş adamlarının Ülkemize ve şehrimize yatırım yapmalarını sağlamak için ilgili kurumlarımızla sürekli diyalog halindeyiz.

Büyükelçimiz uzun süre Türkiye’de yaşamış, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunu olması münasebetiyle de Türk insanını yakinen tanımaktadır. Büyükelçimizi biz de bir kardeşimiz olarak burada ağırlıyoruz, çünkü kendisinde o sıcaklığı görüyoruz. Büyükelçimiz bu ziyaretlerinin ardından Ticaret Sanayi Odamızın ve Esenlik Şirketimizin Organize Sanayi Bölgesindeki yatırımlarını bizzat yerinde inceleyerek, burada yapılan çalışmalar hakkında ilgililerinden bilgiler alacaklar.

Bu vesile ile kendilerine bu nazik ziyaretlerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyor, Malatya’mıza hoş geldiniz diyorum” dedi.

Sparbukly: Bizim görevimiz kardeş Kazak ve Türk halkları arasındaki işbirliğini geliştirmek

Malatya’ya ilk defa geldiğini ve çok güzel bir şehir olduğunu belirten Büyükelçi Sparbukly ise, “Böyle önemli ve güzel bir şehirde Belediye Başkanlığına seçilmenizden dolayı sizleri tebrik ediyorum. Bölge halkına yaptığınız çalışmalarda başarılar diliyorum.

Bizim görevimiz kardeş Kazak ve Türk halkları ve devletleri arasında her türlü işbirliğini geliştirmek ve Cumhurbaşkanlarımızın öncülüğündeki Kazak-Türk Stratejik işbirliğine kendi katkımızı sunmaktır. Son iki yıl içerisinde Kazakistan’da yapılan yatırımlara sayısal açıdan baktığımız zaman Türkiye ikinci sırada yer almaktadır. Son 15 yıl içerisinde Türkiyeli kardeşlerimiz tarafından 85 yatırım gerçekleştirilmiştir. Gayemiz Türkiye’yi yatırımlar bazında birinci sıraya yükseltmek. Şu ana kadar Türkiye’den Kazakistan’a 3,5 milyar dolarlık yatırım yapılmıştır. Kazakistan’ında Türkiye’de 1 milyar dolarlık yatırımı bulunmakta.

Kazakistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi bu sene 3 milyar dolara çıkması bekleniyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ve mevcut Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev arasında kısa vadede bu ticaret hacmini 5 milyar dolara, uzun vadede 10 milyar dolara çıkarmak hedeflenmekte.

Diğer bir hedefimiz ise Malatyalı iş adamlarını Kazakistan’da iş yapmaya teşvik etmek. Bu konuda da çalışmalar yaptık görüşmelerde bulunduk. Bunun yanında Malatya ile Kazakistan arasındaki ihracat-ithalat ve ticaret kalemlerini artırmak ve Malatyalı İş adamlarının Orta Asya’ya, Çin’e ve Rusya’ya ulaşmada Kazakistan’ı bir ticaret merkezi olarak görmelerini sağlamak. Bu konuda sayın Başkanımızın büyük destekleri var inşallah Eğitim-Kültür ve Sanat alanındaki işbirliğimize ilaveten ticaret ve yatırım alanında da sağlam bir işbirliği kurulacağı inancındayım” dedi

Taş devrinden demir devrine evrilme sürecinin Malatya’da zuhur ettiğini belirten Başkan Gürkan, Tarihte üretilen ilk kılıcın birebir aynısı ile Kayısı ve Kayısı Kristalini Kazakistan Büyükelçisi Sparbukly’e hediye etti. Kazakistan Büyükelçisi Sparbukly ise Başkan Gürkan’a kitap hediye etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)