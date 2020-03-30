Başkan Gürkan, Çevreyoluna Alternatif Açılan Yolu İnceledi

İnceleme sonrası burada bir açıklama yapan Başkan Gürkan, “Ergenekon köprüsünden başlayan Alparslan Türkeş Bulvarı yol çalışmalarını yerinde inceledik. Yapılan çalışmaları yerinde görüp, incelemelerde bulunduk. Büyükşehir Belediyesi Yol ve Asfalt Daire Başkanlığı ekiplerimize teşekkür ediyorum.

Covid – 19 virüsünün dünyayı ve ülkemizi etkilediği bu dönemde, bir taraftan Büyükşehir olarak virüsle mücadele edilirken diğer taraftan da hizmetlerin aksamaması için ilgili birimlerimiz yoğun gayret içerisindeler” dedi.

Başkan Gürkan, “Uzun yıllardan beri Malatya’da ikinci yol diye tabir ettiğimiz alternatif bir yol açılması gerçekleştirildi. Açılan bu yolun büyük ölçüde asfaltlanması gerçekleştirildi. Şu anda sanatsal yapılar diye tabir ettiğimiz kaldırım ve ışıklandırma ile ilgili çalışmalar başlatıldı.

Kısa bir zamanda bu çalışmalar tamamlanacak. Alternatif yol diye tabir ettiğimiz ilk defa ana aksa bir alternatif yolu Sivas yolu ile bağlayacağız.

Bu bulvar açıldığı takdirde, bir taraftan Kuzey Çevre Yoluna, bir taraftan Kuzey Kuşak Yoluna, bir taraftan alternatif yollara bağlandığı gibi, diğer taraftan sağ akstan hastanelere gidilmesi, sol aksta da Sivas Yolu ve Sanayi ile birlikte Ankara yoluna bağlantı gerçekleştirilecek.

Mevcut 4 şeritli olan yolumuzu 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere 6 şeride çıkardık. Yol boyunca ayrıca, çift yönlü otopark, yeni alternatif yoluna bağlantı, çevre düzenleme çalışmalarıyla yakında tüm vatandaşlarımızın hizmetine açılacaktır.

Biz geldiğimizde ve yapmış olduğumuz değerlendirmelerde Malatya’nın en büyük probleminin ulaşım ve trafik olduğunu gördük.

Diğer taraftan da Yakınca’da yine bir alternatif yol ile birlikte Güney Kuşak yoluna bağlantı düşünüyoruz. Önümüzdeki yıl da Kuzey Kuşak Yolu ile ilgili bu yıl bütün kamulaştırma işlemlerini başlattık.

Kuzey Kuşak Yolunun kamulaştırmasını bitirip, gelecek yıl oranın asfaltlama çalışmalarına başlamayı arzu ediyoruz.

Karayolları ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesi içerisinde yine Kuzey Kuşak Yolunun viyadük diye tabir ettiğimiz Hanımın Çiftliği Viyadüğünün de Karayolları nezdinde yapılması noktasında çalışmalarımız ve girişimlerimiz devam ediyor.

Bu çalışmaları yürüten personellerimize teşekkür ediyorum. Bu çalışmaların Malatya’mıza ve herkese hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Özalper Mahalle Muhtarı Ramazan Korkmaz ise, “Kavşak düzenleme çalışması, İtfaiye Daire Başkanlığımızın yapmış olduğu hizmet binasından dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ve tüm ekibe çok teşekkür ediyorum.

Bu kavşak; 100 bine yakın vatandaş yolun üst tarafında Tecde, Özalper, Turgut Özal, Şeyh Bayram o bölgeden gelen, burası kestirme yol olduğu için Boztepe ve Yeşiltepe’den de 40 – 50 bine yakın vatandaşın kavşak noktası olduğundan önemli bir çalışma yürütülüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanımızın Covid -19 virüs salgını nedeniyle yapmış olduğu çalışmalardan dolayı sosyal medyada Evde Kal, dışarı çıkmayın, evde huzur var çalışmalarını sonuna kadar destekliyoruz” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)