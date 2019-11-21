Başkan Gürkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Fahri Hemşerilik Beratı'nı Takdim Etti

Başkan Gürkan: Malatyalı hemşerilerimiz adına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Fahri Hemşerilik Beratı’nı takdim ettik

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yaptığı açıklama da; “AK Parti Genel Merkezimizde düzenlenen 133. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldik. Malatya’mızın ekonomik ve sosyal kalkınmasına, şehrimizin Türkiye ve Dünya ölçeğinde tanınmasına, şehirleşme ve eğitim başta olmak üzere her alanda Malatya’nın gelişmesinde daima himayelerini gördüğümüz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a fahri hemşerilik beratını takdim ettik. Dünya Lideri "Malatya Allah'ına Kurban Desin Bu Bize Yeter" dedi, bizde Fahri Hemşerilik Beratı'nı bütün Malatyalı hemşerilerimiz adına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a takdim ettik." dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)