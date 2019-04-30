Başkan Gürkan'dan 1 Mayıs Mesajı

Başkan Gürkan, “Başta Belediyemiz çalışanları olmak üzere tüm emekçi kardeşlerimizin birlik, dayanışma ve mücadele günü olarak kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günlerini tebrik ederim. Ülkemizin gelişmesinde, işçilerimizin alın teri ve emekleri azımsanmayacak kadar büyük ve değerlidir” dedi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün; Emek, alın teri, kaynaşma, dayanışma ve kucaklaşma günü olduğunu söyleyen Başkan Gürkan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü; Dünya genelinde tüm emekçileri aynı duygularla, aynı acı ve sevinç etrafında kenetleyen ortak bir değerin adıdır.

Malatya’mızı, mazisine layık istikbale hazırlayarak gelişiminde, temiz bir şehir olmasında ve büyümesinde yine işçilerimizin emeğinin ayrı bir yeri bulunmaktadır.

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak önceliğimiz; çalışanlarımızın iş güvenliği ve sağlığının iyi bir konumda olduğu ortamlarda hizmet üretmelerini sağlamaktır.

Malatya’mıza hizmet noktasında, ekibimizin önemli bir parçası olan tüm işçi kardeşlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyor, işçilerimize kazasız, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyorum" dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)