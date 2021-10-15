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15 Ekim 2021 Cuma 18:04

Başkan Gürkan'dan Mevlid Kandili Mesajı

Mevlid Kandili ve Mevlidi Nebi Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,  Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) doğum günü olan Mevlid Kand…

Başkan Gürkan'dan Mevlid Kandili Mesajı
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Mevlid Kandili ve Mevlidi Nebi Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,  Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) doğum günü olan Mevlid Kandilini idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Mevlid-i Nebi’nin tüm İslam âleminin ve insanlığın huzur ve mutluluğuna vesile olmasını temenni eden Başkan Gürkan, “Peygamber Efendimizin dünyaya teşrif ettiği gece olan Mevlid Kandili, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularımızın daha da pekişmesine, güçlenmesine vesile olacak en müstesna gecelerdendir” dedi.

Başkan Gürkan, mesajında şunları dile getirdi:

“Sevgili Peygamberimiz, Fahri Kâinat Efendimiz Hazreti Muhammed'in (S.A.V) dünya âlemini şereflendirdiği müstesna bir günü idrak ediyoruz. Hz. Peygamber'in doğumunu anlamaktan asıl gaye, evrensel olan nübüvvetini, Kur'an'a dayanan yüce ahlakını, insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır, kerem ve cömertliğini anlamaktır.

Sevgili Peygamberimiz bize yaradılış gayemizin Allah’a samimi birer kul olarak yaşamak olduğunu ve dosdoğru istikameti öğretti. O, ümmetine hakikatleri öğreten bir öğretmendi. O, şefkat abidesi bir baba, sevgi ve muhabbet dolu bir eş, ümmetine adalet ve hakkaniyetle hükmeden cesur bir liderdi. O, bize rehber oldu, iki cihan kurtuluşuna giden yolu açtı ve bu yolda yürüyebilmek için biz inananlara kardeşliği, birlik ve beraberliği, yardımlaşmayı ve dayanışmayı öğütledi.

Öte yandan Mevlid Kandili ve idrak edeceğimiz Mevlid-i Nebevi Haftasının bu yılki temasının da ‘Peygamberimiz ve Vefa Toplumu’ olması, özellikle yaşadığımız bu zorlu süreçte çok anlamlı ve önemlidir. Yaşanan deprem, sel ve yangın afetleri sırasında milletimizin kenetlenerek, kendisi de belki zor durumda olmasına rağmen daha zor durumdaki kardeşlerine yardım etmek için gösterdikleri tevazu takdire şayandır.  

Ahlakıyla, hoşgörüsüyle, adaletiyle, merhametiyle, bütün insanlığa kucak açan Hz. Peygamberimizin öğütlerine uymaya ve onun yolundan gitmeye bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Mevlid Kandilinin, Malatya’mıza, ülkemize, gönül coğrafyamıza ve tüm İslam âlemine huzur ve mutluluk getirmesini yüce Allah’tan dilerim.”

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