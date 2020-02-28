Başkan Gürkan'dan şehit düşen Mehmetçikler için başsağlığı mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, idlip'te şehit düşen Mehmetçikler için yayımladığı baş sağlığı mesajında saldırıya tepki göstererek, “Tüm kalbimiz ve dualarımızla vatan, millet ve bayrak uğruna mücadele veren şanlı ordumuzun yanındayız. Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağolsun” dedi.

Mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Gürkan, “Suriye'nin İdlib kentinden gelen acı haber hepimizi derinden üzerek, yüreğimizi yaktı. İdlip kentinde rejim güçleri tarafından gerçekleşen hain saldırıda şehit düşen 33 kahraman Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Gün birlik ve beraberlik günüdür” ifadelerini kullandı.

Hain ve alçak saldırıya hak edildiği şekilde cevap verildiğini vurgulayan Başkan Gürkan, “Türkiye hiçbir saldırıya sessiz kalacak bir devlet değildir. Türkiye, kendi coğrafyasında barışın, huzurun ve güvenliğin yegâne adresidir. Mehmetçiğimizin büyük zaferler kazanacağından şüphemiz yoktur. Allah tüm güvenlik güçlerimize güç kuvvet versin. Şehitlerimizin kanının yerde kalmayacağını bir kez daha bütün dünyaya göstererek, saldırıların hemen ardından gerçekleştirilen askeri hamlelerle ortaya kondu” şeklinde konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)