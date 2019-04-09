Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Nisan 2019 Salı 20:59

Başkan Gürkan'dan Vali Baruş'a Nezaket Ziyareti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Selahattin Gürkan, göreve başlaması nedeniyle Malatya Valisi Aydın Baruş’u ziyaret etti.

Başkan Gürkan'dan Vali Baruş'a Nezaket Ziyareti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

31 Mart’ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Selahattin Gürkan, göreve başlaması nedeniyle Malatya Valisi Aydın Baruş’a nezaket ziyaretinde bulundu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.


İlgili Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vali Baruş Sümer İlkokul ve Ortaokulunu Ziyaret Etti Vali Baruş Sümer İlkokul ve Ortaokulunu Ziyaret...
Yoncalı Barajına 22,5 milyon TL ödenek Yoncalı Barajına 22,5 milyon TL ödenek
Vali Baruş'dan Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü Kutlama Mesajı Vali Baruş'dan Türk Polis Teşkilatının 174....
Vali Baruş, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Geri Gönderme Merkezinde İncelemelerde Bulundu Vali Baruş, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Geri Gönderme...
Başkan Gürkan Polis Haftası nedeniyle kutlama mesajı yayınladı Başkan Gürkan Polis Haftası nedeniyle kutlama mesajı...
Başkan Güder’in Polis Haftası Mesajı Başkan Güder’in Polis Haftası Mesajı
Yukarı Çık

http://addurl.nu

Vali Baruş Sümer İlkokul ve Ortaokulunu Ziyaret...
Vali Aydın Baruş, Sümer İlkokulunu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Haberi Oku