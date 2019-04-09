Başkan Gürkan'dan Vali Baruş'a Nezaket Ziyareti

31 Mart’ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Selahattin Gürkan, göreve başlaması nedeniyle Malatya Valisi Aydın Baruş’a nezaket ziyaretinde bulundu.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Selahattin Gürkan, göreve başlaması nedeniyle Malatya Valisi Aydın Baruş’u ziyaret etti.
31 Mart’ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Selahattin Gürkan, göreve başlaması nedeniyle Malatya Valisi Aydın Baruş’a nezaket ziyaretinde bulundu.