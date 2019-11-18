Başkan Gürkan, “Doğanşehir Hak Ettiği Hizmetleri Alıyor”

Gürkan: İlçelerimizin tamamında yoğun bir çalışma içerisindeyiz

Doğanşehir ilçesine çok güzel hizmetler yapıldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Büyükşehir Belediyesi olarak Doğanşehir ilçesinde meydan düzenlemesi, çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmaları olmak üzere birçok çalışmayı ekiplerimiz sürdürmektedir. Altyapı ve doğalgaz çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklarda asfalt çalışmaları büyük bir hızla yapılmaktadır. Şehrimizin 56 noktasında Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığının ve MASKİ Genel Müdürlüğümüzün de şantiyesi bulunmakta. İnşallah Doğanşehir ilçemizi ismine yakışır bir şekilde yeni bir şehir hüviyetine kavuşturma noktasında bütün arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerimizin tamamında yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Hiçbir yerleşim yerinde altyapısız ve asfaltsız yer bırakmayacağız.

Doğanşehir İlçemize ayrıca güzel bir meydan kazandırmak için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmekteler. Birlik ve beraberlik içerisinde memleketimizi mazisine layık istikbale hazırlama noktasında Doğanşehir ve diğer bütün ilçelerimizde yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Çalışmalarımızı tamamladığımız zaman Doğanşehirli hemşerilerimiz çok güzle bir meydan ve parka kavuşmuş olacak. Doğanşehir ilçemize hak ettiği hizmetleri kazandıracağız” dedi.

Küçük: İlçemizde güzel bir gün yaşıyoruz

Doğanşehir’de çok güzel bir gün yaşadıklarını belirten Doğanşehir İlçe Belediye Başkanı Vahap Küçük ise, “İlçemizde altyapı ve üst yapı çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. İlçemizde güzel bir gün yaşıyoruz. MASKİ tarafından ilçemizde altyapı çalışmaları tamamlandı, doğalgaz çalışmalarının da tamamlandığı cadde ve sokaklarda sıcak asfalt çalışmaları yapılmakta. Çalışmaların tamamlandığı üç mahallemizde asfalt çalışmaları devam ediyor. Geriye kalan bir mahallemizde ise doğalgaz çalışmaları tamamlandıktan sonra asfalt çalışmalarına geçilecek.

Ayrıca Doğanşehir ilçemiz için çok önemli olan meydan ve park düzenleme çalışmaları da büyük bir hızla devam ediyor. Birlik ve beraberlik içerisinde Doğanşehir ilçemize daha güzel hizmetlerin geleceğine inanıyorum. Çalışmalarda emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Koca: Meydan ve Park Doğanşehirlilere hayırlı olsun

Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerde yapılan çalışmaları yerinde görmek için Doğanşehir ilçesinde olduklarını belirten AK Parti İl Başkanı İhsan Koca’da yaptığı konuşmada, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından ilçelerimizin tamamında çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. MASKİ altyapı çalışmalarını yaparken, Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi de üst yapı çalışmalarını çok hızlı bir şekilde gerçekleştirmekte. İnşallah daha güzel hizmetleri nasip olursa beraberce göreceğiz. Doğanşehir ilçemizin ihtiyaç duyduğu park ve meydan çalışması büyük bir hızla devam ediyor. Doğanşehir hak ettiği hizmetleri bir bir kazanıyor. Bu meydan ve park Doğanşehirlilere hayırlı olsun. Bu çalışmalarda emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a ve ekibine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kavuncuoğlu: 1960 yılından kalma altyapı yenilendi

AK Parti Doğanşehir ilçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu da konuşmasında, “Büyükşehir Belediye Başkanımıza yapılan hizmet ve çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. İlçemizin 1960 yılından kalma alt yapısı MASKİ tarafından yenilendi. Altyapı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte üst yapı çalışmaları başladı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçemizin çehresini değiştirecek bir park ve meydan düzenleme çalışması yapılmakta, bu çalışmalardan dolayı da teşekkür ediyorum” dedi.

Muhtarlardan teşekkür

Çalışmalardan dolayı Karşıyaka Mahalle Muhtarı Yusuf Çakmak Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ederek, “Mahallemizde alt yapı ile asfalt çalışmaları yapıldı. Mahallemiz tertemiz pırıl pırıl bir görünüme kavuştu. Tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)