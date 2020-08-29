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29 Ağustos 2020 Cumartesi 16:19

Başkan Gürkan, Doğanşehir’de İncelemelerde Bulundu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Doğanşehir ilçesinde vatandaşlar ile buluştu.

Başkan Gürkan, Doğanşehir'de İncelemelerde Bulundu
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Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Doğanşehir meydanını ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, “Rahmetli Vahap Küçük'ün en büyük hayali Doğanşehir Meydanı'nın yapılmasıydı. Bizler de kısa bir sürede bu meydanı hazır hale getirerek, Vahap Küçük’ün adını burada yaşatmaya başladık. Bugün de bu meydanda gezerek merhumu bir kez daha dualarla andık. Mekânı Cennet Olsun” dedi.

Sultanoğlu: Reşadiye mahallesinde ilk defa sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi

Yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı Doğanşehir ilçesi Reşadiye mahalle muhtarı Abuzer Sultanoğlu, “Reşadiye mahallesinde ilk defa sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi. Bu çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Doğanşehir’e yapılan meydan çalışmasından ve Vahap Küçük’ün isminin verilmesinden dolayı vatandaşlar Başkan Gürkan’a teşekkürlerini ilettiler.

Başkan Gürkan: İlçelerimize adil ve adaletli bir şekilde hizmet götürüyoruz

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan daha sonra, AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte Doğanşehir ilçesi Topraktepe mahallesinde yapılan asfalt çalışmasını yerinde inceledi.

Başkan Gürkan, Topraktepe mahalle sakinleri ile bir araya gelerek, sorunları dinledi. Mahalle sakinleri ile belli bir süre sohbet etti. Sorunlarını anlatan vatandaşlar, yapılan hizmetler için de Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ettiler.

Burada kısa bir açıklama yapan Başkan Gürkan, bütün ilçelere adil ve adaletli bir şekilde hizmet götürdüklerini söyleyerek, 2 yıl içerisinde asfaltsız hiç bir yerleşim alanı kalmayacak diye belirtti.

Milletvekili Bülent Tüfenkci ve Başkan Gürkan, Topraktepe mahallesinde yöresel ekmek yapan kadınları ziyaret ederek, belli bir süre sohbet ettiler. Yöresel ekmek yapan kadınlar, ikramlarda bulundular.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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