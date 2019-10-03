Başkan Gürkan, Emniyet Müdürü Dağdeviren’i Kabul Etti

Başkan Gürkan: Malatya Türkiye’nin önemli illerindendir

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Emniyet Müdürlüğü görevine yeni ataması yapılan Emniyet Müdürümüz Ercan Dağdeviren’e yeni görevinde başarılar diliyorum. Başkan Gürkan; “Malatya doğunun-batısı, batının-doğusun da önemli bir konumda bulunmakta. Malatya Türkiye’nin demografik yapısı bakımında önemli bir ilimiz. Malatya’da görev yapmak hem tecrübe açısından hem bilgi ve birikim açısından hemde buradaki olayların analizi açısından önemli bir deneyim olmakta. Önceki Emniyet Müdürümüz beş yılın üzerinde görev yaptı Malatya’da. Büyükşehir Belediyesi olarak Emniyetimizle birlikte uyum içerisinde Malatya için çalışmalar ürettik. Yeni Emniyet Müdürümüzün de Malatya’yı yakinen tanıdığını, memleketine, milletine ve ülkesine duyduğu hassasiyeti biz yakinen biliyoruz.

Nazik ziyaretlerinden dolayı Emniyet Müdürümüze teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte Malatya’nın huzur ve asayişi noktasında Malatya’daki insanların daha rahat yaşamaları daha huzurlu ortamlarda bulunmaları, seyahat etmeleri açısından emniyetimizle birlikte hareket edeceğiz, emniyetimizin çalışmalarına ne ölçüde katkı sunabiliriz onun gayreti ve çabası içerisinde olacağız. Birlikte Malatya’yı daha iyi daha ileriye huzurlu, çağdaş ve modern bir şehir haline getirme noktasında neler yapabiliriz onun gayreti içersinde olacağız. Emniyet Müdürümüze tekrar bu nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Emniyet Müdürü Dağdeviren: Malatya halkının hizmetkarı olacağız

İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ise; “Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür ediyorum. Malatya halkına emniyet hizmeti vermek için geldik. Malatya halkının hizmetkârı olacağız. Sayın Başkanımızın hizmetlerini ve çalışmalarını biliyoruz. İlçe Belediye Başkanlığı döneminde güzel hizmet ve yatırımları olmuş bunun karşılığında da bugün Büyükşehir Belediye Başkanı. Sayın Başkanımızın destekleri ile her zaman yanımızda olacağına inanıyorum. İlin güvenliği başta olmak üzere gelişimine de katkı sunmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Birlikte uyum içerisinde daha önceki Emniyet Müdürümüzden devraldığımız görev bayrağını aynı şekilde devam ettireceğiz” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)