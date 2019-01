Başkan Gürkan, Eşref Dedemiz, Malatya Açısından Bir Sigortadır

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, CEM Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan ile bir araya gelerek, istişarede bulundu. Burada konuşan CEM Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, Başkan Gürkan’ın ziyaretinden dolayı son derece memnun olduğunu belirterek, “Selahattin Gürkan beyefendi, hem başkanım, hem de başkan adayım. Bu ziyaretinden dolayı ne kadar mutlu olduğumu ve onur duyduğumu söylemeye kelimeler yetmez. Selahattin başkanım bizim canı gönülden sevdiğimiz, kendisine büyük ümitler beslediğimiz ve hiç bir zamanda kendisine olan güvenimizi boşa çıkartmayan bir siyasi liderimizdir. Toparlayıcı ve birleştirici karakteri ile sürekli diyoruz ki Malatya, 81 İl içinde barışın, huzurun, güvenin ve mutluluğun şehri olmuştur. Bunu belli ki Selahattin Gürkan başkanıma borçluyuz. Eminim ki değerli başkanımın ileri ki çalışmalarında da bu tutumu ile olumlu davranışı ve birleştirici kimliği de aynen devam edecektir. Başkanımızın gönlümüzde çok önemli bir yeri var, bilinsin ki biz bu yeri yaşadığımız sürece de koruyanlardanız. Tekrar bizi onurlandırdığını ve geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İleri çalışmalarda da başarılar diliyorum. İnşallah her şey gönlünüze göre, gönlümüze göre olur” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan ise, toplumsal barışın ve sosyal entegrasyonun Malatya’da ki mimarlarından bir tanesinin CEM Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan dedenin olduğunu belirterek, “Özellikle Cem Vakfı'nda ve Eşref dedemiz ile birlik olmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Bizim belediyecilik anlayışımızda o toplumda yaşayan her kesim insanın, her kesitin belediye başkanı olmak, her düşüncenin, her ideolojinin, her cemiyetin belediye başkanı olmak fikridir. Ya temel esas alan yüzde yüzün belediye başkanı olduğu gibi, geçmişte yaşayanların belediye başkanı olmak, günümüzde yaşayan tüm insanların belediye başkanı olmak ve gelecekte yaşayacak olanlarında başkanı olacak vizyonu içerisinde çalışıyoruz. Cem Vakfı'nda Eşref dedeyi de ziyaret etmek ve kendilerinde bu kadar sıcak, ilgi ve alakalı karşılamalarında ziyadesi ile memnun olduk. Eşref dedenin duası bizim için çok önemli, anlamlı ve manidardır. Eşref dedemiz ve diğer sivil toplum örgütlerimizle bizler yakinen çalışma ortamı bulduk. Bu süreç içerisinde Cem Vakfı olsun, Zeynel Abidin Vakfı olsun, Hacı Bektaş Veli Kültür Vakıfları ile çok yakın ilgi alaka gördük. Bu alakanın ötesinde de Eşref dedenin bu vakıflar üzerinde bir saygınlığını gördük. Eşref dedemiz, Malatya açısından kendisi de bir sigortadır. Buradaki toplumsal barışın, sosyal entegrasyonun ve toplumdaki insanların bir birlerine olan saygı ve sevgi ölçülerinin artarak devam etmesinin en önemli mimarlarından bir tanesi de eşref dedemiz. Bunu kendi yüzü diye söylemiyorum. Bu tür kanaat önderleri diye tabir ettiğimiz, yerel önderlerimiz olarak tarif ettiğimiz ve aynı zamanda bir vakıfın başkanı olma hususiyetini gösterdiği için bu kişilerin, bu kuruluşların yaşatılması, kendi amaçları doğrultusunda açık ve berrak bir şekilde faaliyet göstermeleri, o faaliyetlerine her türlü destek olma noktasında da bizim Şehrü-emin olarak sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğun bilinci içerisindeyiz. Biz, bu tür vakıflarımızın, derneklerimizin hem yaşatılması, hem de kendi alanlarında faaliyet yürütülmesi noktasında desteklerimiz, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de devam edecek” diye konuştu.

“Eşref dedemizin kanaat önderi vasfı olması, şehrimizin bir sigortası olması vasfı da ayrı bir önem arz eden bir durumdur” diyen Başkan Gürkan, “Biz tabi bu değerlerimize gerekli ihtiramın gösterilmesi noktasında herkesin vebali sorumluluğu olduğu kanaatindeyim. Bu bizim içinde geçerlidir, kamu görevlileri içinde geçerlidir, aynı zamanda bu toplumda yaşayan her fert içinde geçerlidir. Bunu söylerken de tüm içtenliğinle ifade ediyorum. Netice itibariyle biz artık toplumda sosyal barış ve huzuru birlikte yakalayacağız, birlikte yakalanan o huzur ortamı yeni hizmetler noktasında destan yazacak hizmetleri de beraberinde getirecektir. Önemli olan şehrin huzurunun olmasıdır. Malatya'mızda huzurlu şehirlerden bir tanesidir. Bu huzurlu şehir olmasına borçlu olduğumuz temel unsurlarda Eşref dedemiz gibi kanaat önderlerin, yerel önderlerin veya vakıf başkanlarının toplumdaki duruşları, tutumları, davranışları ve söylemleriyle bu temel oluşmuştur. Bu temelin daha üst seviyeye temayüz etmesi insanlarımızda sevgi ve barışın egemen olması noktasında bizlerde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de elimizden gelen gayret ve çabayı göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

