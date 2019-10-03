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03 Ekim 2019 Perşembe 12:32

Başkan Gürkan Feribot Yolunda incelemede bulundu

Malatya Büyükşehir Belediyesi Battalgazi Atabey İskele yolunda yaptığı genişletme ve asfaltlama çalışmalarını tamamladı.

Başkan Gürkan Feribot Yolunda incelemede bulundu
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Yeni yol açma çalışmalarının yanında mevcut yolların rehabilitasyonunu yaparak standartlara uygun hale getiren Büyükşehir Belediyesi, Eski Malatya bölgesinde Atabey Feribot İskelesinin yolunu daha güvenli ve pırıl pırıl bir hale getirdi.

İskele yolunu Battalgazi’ye bağlayan 9 kilometre uzunluğundaki grup yolunu 5 metre genişlikten 9 metre genişliğine çıkaran Büyükşehir Belediyesi, üst yapı çalışmaları kapsamında grup yolunu sıcak asfalt ile kapladı.

Su yükselmesi ve azalmasıyla değişen yükleme yerlerine ulaşım daha kolay olsun diye İskele içinde bulunan parkın yanından 500 metrelik yeni bir yol da açan Büyükşehir Belediyesi grup yolunun tamamında çizgi çalışmaları da yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan çalışmaların tamamlandığı grup yolunda incelemelerde bulunup, Atabey İskelesinde vatandaşlarla sohbet etti. Geziye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay ile bazı daire başkanları ve şube müdürleri de katıldı.

Feribot Yolu Malatya ile Baskil arasındaki ulaşımın önemli akslarından biri

Grup yolunun trafik sirkülasyonu bakımında bölgede en çok kullanılan yol olduğuna dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Atabey İskelesi ile grup yolunun Elazığ’ın Baskil ilçesi ile Malatya arasında sağlanan ulaşımın önemli akslarından biri olduğunu söyledi.

Baskil halkının Malatya ile bağlarının çok güçlü olduğunu belirten Başkan Gürkan, “Baskil ilçesi Elazığ’a bağlı olsa da Malatya’ya daha yakın. Sosyal ve ticari hiç fark etmez, her şeyini Malatya’dan karşılıyor. Grup yolumuz sıkıntılı bir yoldu ve vatandaşlarımız buraya gelip gitmekte zorlanıyordu. Büyükşehir Belediyesi olarak çok kısa sürede önce yol genişletmesi yaptık, ardından da yolu sıcak asfalt ile kapladık. Bugün burada bu çalışma ile ilgili vatandaşlarımızdan aldığımız olumlu tepkiler bizleri mutlu etti” şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan’a teşekkür

Atabey Feribot İskelesinden Baskil’e gitmek için gelen vatandaşlar da yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ettiler. Yolun önceki halinin çok dar ve tehlikeli olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, “Yol da gidip gelmek zulüm oluyordu. Dar olması ayrı bir sorun, yolun bozuk olması ayrı bir dertti. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan yolumuzu genişletti. Ardından da asfaltlayarak güzel bir görünüme kavuşturdu. Şimdi insanlar mutlu, rahat rahat gidip gelebiliyoruz. Başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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