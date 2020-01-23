Başkan Gürkan, Fırat Mahallesini Ziyaret Etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Fırat Mahallesi Muhtarlığı ile Semt Konağını ziyaret ederek kursiyerler ve vatandaşlarla bir araya geldi. Burada konuşan Gürkan, mahallelik kültürünün önemine vurgu yaparak, “Şehirlerde, medeniyetler kurulur ama ihyası mahallelerde oluşur” dedi.

Başkan Gürkan’a Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcı Latif Okyay, Şirket Genel Müdürleri, Daire Başkanları ve Şube Müdürleri eşlik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Fırat Mahalle Muhtarı Nihat Biner “Fırat Mahallemizin sorunları ve vatandaşlarımızın istekleri dinlemek üzere davetimize icabet eden Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Malatya Ticaret Borsası Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Gürkan: “Fırat mahallemizde homojen bir yapı var”

Fırat Mahallesi sakinleri ile birlikte bulunmaktan dolayı memnuniyetini ve mutluluğunu ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise “Fırat Mahalle Muhtarlığımızı ziyaret ederek, hemşehrilerimizle bir araya geldik. Mahallemizdeki talep ve sorunları görmek ve yerinde dinlemek amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilgili yöneticilerimizle birlikte buradayız. Fırat Mahalle muhtarımızın taleplerini dinledik. Yapılması gerekenleri talepleri, önerileri arkadaşlarımız not aldı. Değerlendirmeler yapıldıktan sonra gerekli çalışmalar yapılacaktır” dedi.

Fırat Mahallesinin homojen bir yapısı olduğundan söz eden Başkan Gürkan, “Muhtarımız mahallelik bilinci ve komşuluk kavramının yitirilmemesi noktasında çaba gösterdiklerini ve bu anlamla Fırat Mahallesi Dayanışma ve Kültür Derneği kurulması noktasında mahalle sakinleri tarafında bir çalışma başlatıldığını ve resmi prosedürün belli bir aşamaya geldiğini bizlere ilettiler” şeklinde konuştu.

Gürkan: Muhtarlarımızın mahallelik noktasında çalışmaları takdire şayan

Şehirlerde medeniyetler kurulur ama ihyasının mahallelerde başladığını ifade eden Başkan Gürkan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Dolayısıyla mahalleleri yaşatmayınca, mahalle insanını şehirle bütünleştirmeyince şehirlerde kurduğunuz medeniyetler yok olmaya mahkûm olur. Bizler şehirlerin medeniyetleri devam ettirmek istiyorsak, mahallelerde onlara hayat bulabilecek temeller oluşturmamız lazım. Muhtarlarımız ile yapmış olduğumuz gezilerde ve sohbetlerde mahallelik noktasında çalışmaları takdire şayandır. Fırat mahallemizde de bu hassasiyeti gördük. Bu çalışmalar inşallah devam eder. Başlatmış olduğumuz mahallelik kültürü Türkiye Projesi oldu. Kavramların içini doldurmadığınız zaman bir anlam ifade etmez.”

Başkan Gürkan, 2014 yılında Mahallelik Projesinin, 2019 yılında ise Sosyal Entegrasyon Projesinin en önemli projeleri olduğunu ifade etti.

Ziyaretin sonunda, Fırat Mahallesi ziyaretinde Halı Dokuma Atölyesinde çalışma yapan kursiyerler tarafından dokunan halı ve dokuma Türk Bayrağı Başkan Gürkan’a hediye edildi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)