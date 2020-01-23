Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Ocak 2020 Perşembe 12:07

Başkan Gürkan, Fırat Mahallesini Ziyaret Etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Fırat Mahallesi Muhtarlığı ile Semt Konağını ziyaret ederek kursiyerler ve vatandaşlarla bir araya geldi. Burada konuşan Gürkan, mahallelik kültürünün önemine vurgu yaparak, “Şehirlerde, medeniyetler kurulur ama ihyası mahallelerde oluşur” dedi.

Başkan Gürkan, Fırat Mahallesini Ziyaret Etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Başkan Gürkan’a Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcı Latif Okyay, Şirket Genel Müdürleri, Daire Başkanları ve Şube Müdürleri eşlik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Fırat Mahalle Muhtarı Nihat Biner “Fırat Mahallemizin sorunları ve vatandaşlarımızın istekleri dinlemek üzere davetimize icabet eden Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Malatya Ticaret Borsası Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Gürkan: “Fırat mahallemizde homojen bir yapı var”

Fırat Mahallesi sakinleri ile birlikte bulunmaktan dolayı memnuniyetini ve mutluluğunu ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise “Fırat Mahalle Muhtarlığımızı ziyaret ederek, hemşehrilerimizle bir araya geldik. Mahallemizdeki talep ve sorunları görmek ve yerinde dinlemek amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilgili yöneticilerimizle birlikte buradayız. Fırat Mahalle muhtarımızın taleplerini dinledik. Yapılması gerekenleri talepleri, önerileri arkadaşlarımız not aldı. Değerlendirmeler yapıldıktan sonra gerekli çalışmalar yapılacaktır” dedi.

Fırat Mahallesinin homojen bir yapısı olduğundan söz eden Başkan Gürkan, “Muhtarımız mahallelik bilinci ve komşuluk kavramının yitirilmemesi noktasında çaba gösterdiklerini ve bu anlamla Fırat Mahallesi Dayanışma ve Kültür Derneği kurulması noktasında mahalle sakinleri tarafında bir çalışma başlatıldığını ve resmi prosedürün belli bir aşamaya geldiğini bizlere ilettiler” şeklinde konuştu.

Gürkan: Muhtarlarımızın mahallelik noktasında çalışmaları takdire şayan

Şehirlerde medeniyetler kurulur ama ihyasının mahallelerde başladığını ifade eden Başkan Gürkan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Dolayısıyla mahalleleri yaşatmayınca, mahalle insanını şehirle bütünleştirmeyince şehirlerde kurduğunuz medeniyetler yok olmaya mahkûm olur. Bizler şehirlerin medeniyetleri devam ettirmek istiyorsak, mahallelerde onlara hayat bulabilecek temeller oluşturmamız lazım. Muhtarlarımız ile yapmış olduğumuz gezilerde ve sohbetlerde mahallelik noktasında çalışmaları takdire şayandır. Fırat mahallemizde de bu hassasiyeti gördük. Bu çalışmalar inşallah devam eder. Başlatmış olduğumuz mahallelik kültürü Türkiye Projesi oldu. Kavramların içini doldurmadığınız zaman bir anlam ifade etmez.”

Başkan Gürkan, 2014 yılında Mahallelik Projesinin, 2019 yılında ise Sosyal Entegrasyon Projesinin en önemli projeleri olduğunu ifade etti.

Ziyaretin sonunda, Fırat Mahallesi ziyaretinde Halı Dokuma Atölyesinde çalışma yapan kursiyerler tarafından dokunan halı ve dokuma Türk Bayrağı Başkan Gürkan’a hediye edildi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalık’tan esnaf ziyareti Çalık’tan esnaf ziyareti
Başkan Gürkan, “Yeni Bir Kongre Ve Fuar Merkezi Kazandıracak Olmanın Mutluluğunu Yaşıyoruz” Başkan Gürkan, “Yeni Bir Kongre Ve Fuar Merkezi...
Vali Baruş Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Battalgazi Belediyesi Yatırımlarını İnceledi Vali Baruş Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Battalgazi...
Vali Baruş, Sosyal Yaşam Merkezi Çok Nezih Ve Temiz Bir Tesis Olarak Bölgeye Hitap Ediyor Vali Baruş, Sosyal Yaşam Merkezi Çok Nezih Ve Temiz...
Başkan Gürkan MAŞTİ Esnafı İle Bir Araya Geldi Başkan Gürkan MAŞTİ Esnafı İle Bir Araya Geldi
2019 Yılı Teknik Destek Programında 44 Proje Desteklendi 2019 Yılı Teknik Destek Programında 44 Proje Desteklendi
Fendoğlu, Malatya Zararına Olan Kararlara Asla Müsaade Etmeyiz Fendoğlu, Malatya Zararına Olan Kararlara Asla Müsaade...
Kadın Kursiyerlere Sertifikaları Törenle Takdim Edildi Kadın Kursiyerlere Sertifikaları Törenle Takdim...
Sivas Bağlantı Yolunun 2.5 Kilometrelik Bölümü Tamamlandı Sivas Bağlantı Yolunun 2.5 Kilometrelik Bölümü...
100 Adet Fidanı Toprak Dede’yle Aynı Gün Toprakla Buluşturduk 100 Adet Fidanı Toprak Dede’yle Aynı Gün Toprakla...
Başkan Gürkan, “Yatırımlarımız Hız Kesmeden Devam Ediyor” Başkan Gürkan, “Yatırımlarımız Hız Kesmeden...
Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yeni Başkanını Seçti Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yeni Başkanını Seçti
MASKİ Genel Müdürlüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor MASKİ Genel Müdürlüğü çalışmalarını aralıksız...
Başkan Gürkan, “Şehit ve Gazilerimizi Minnet ve Şükranla Yâd Ediyoruz” Başkan Gürkan, “Şehit ve Gazilerimizi Minnet...
Fendoğlu, “Hal Binasının Üstü Kapatılmalıdır” Fendoğlu, “Hal Binasının Üstü Kapatılmalıdır”
Yukarı Çık
banner687
banner691

Çalık’tan esnaf ziyareti
AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Kasap Pazarı’nı ziyaret ederek, esnaflarla bir...

Haberi Oku