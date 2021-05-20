Başkan Gürkan, “Gençlerimiz Cumhuriyetimizi Muasır Medeniyetlerin Üzerine Çıkaracaktır”

Malatya Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102’nci yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı. Üstü açık otobüs, klasik araçlar ve bisiklet turu ile başlayan etkinlikler Tecde Kayalık Parkı’nda gerçekleştirilen programın ardından şehrin 19 ayrı noktasında yapılan havai fişek gösterisinden sonra son buldu.

Pandemi nedeniyle buruk geçirdiğimiz 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı çeşitli etkinliklerle kutlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya’da bayram coşkusunu yaşattı. Sağlık Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklerin ilki Büyükşehir Belediye Binası önünden başladı.

Üstü açık otobüs, klasik araçlar ve bisiklet severlerin katıldığı şehir turu ile başlayan etkinlikler, Tecde Kayalık Parkı’nda gerçekleştirilen programla devam etti.

Büyükşehir Belediye Binası önünde başlayan programda bir konuşma yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “ Milli Kurtuluş Savaşımızın 102’nci yıl dönümünü milletçe coşku ve sevinç içerisinde kutluyoruz. Kutlamalarımız tabii ki biraz buruk. Bir taraftan Filistin’de ki kardeşlerimize yapılan zulümler diğer taraftan bütün dünyayı saran korona virüs ile uğraşıyoruz. Bizim temennimiz ve dileğimiz odur ki bundan sonraki günlerde bayramı bayram tadında kutlamak ve tebrik etmek. 4 yıl süren Milli Mücadelemizin sonunda zaferle sonuçlanan ve Anadolu’da Devleti ebed müddet tabir ettiğimiz Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs’ı Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak Türk Gençliğine armağan etmiştir. Bu vesileyle bende bayramımızın kutlu olmasını diliyorum” dedi.

19 MAYIS COŞKUSU TECDE KAYALIK PARK’TA DEVAM ETTİ

Büyükşehir Belediyesi önünden başlayarak şehir turu attıktan sonra Türk bayrakları ile süslenen Tecde Kayalık Parkı’nda pandemi koşullarında devam eden 19 Mayıs programına, Malatya Valisi Aydın Baruş ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra, siyasi parti temsilcileri, STK’lar, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programı saatler 19.19’u gösterdiğinde Türk Bayrakları ile süslenen Tecde Kayalık Parkı’nda bulunan ve evlerinin balkonunu Türk Bayraklarıyla süsleyen vatandaşların hep birlikte İstiklal Marşı’nı okumasıyla başladı. Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezindeki gençler Atatürk’ün gençliğe hitabesini okudu. Gençliğe hitabenin okunmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı Mehter Marşlarından oluşan konserlerini alana gelen ve evlerinin balkonlarında programı takip eden vatandaşlara sundu.

ATATÜRK, CUMHURİYETİMİZİ GENÇLİĞİMİZE ARMAĞAN ETTİ

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yaptığı konuşmada, “ Bayramlar, bilindiği gibi milletlerin tarihindeki önemli gün ve olayların zamanı gelince coşku ve sevinçle kutlandığı günlerdir. 102 yıl önce 1. Dünya Savaşı bitmiş Mondros Mütarekesi imzalanmış, Sevr Antlaşması imzalanmış Osmanlı Devletinin 20 Milyon Km2 toprağı parçalanmış ve son Türk yurdu olan Anadolu’da işgal edilmiş. İzmir, Aydın, Manisa bölgesi Yunanlılar tarafından, İstanbul İngilizler tarafından, Mersin, Antalya İtalyanlar tarafından, Adana, Maraş Fransızlar tarafından işgal edilmiş bir taraftan bölücü akımlar etnik milliyetçilik akımlarıyla doğuda Ermeni devletinin kurulması ve ülkemizin paramparça edilmesi ve bir daha Türk Devletinin adının olmaması noktasında işgal devletlerinin hepsi bir araya gelmiştir.

Ama onlar şunu bilmiyorlardı; Türk Devleti tarihinde yüzlerce devlet kurmuş. 16 büyük cihan imparatorlukları kurmuş. Milletimizin üzerindeki kara bulutların döndüğü dönemde Gazi Mustafa Kemal Atatürk 16 Mayıs’ta İstanbul’dan Samsun’a hareket ediyor ve 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkıyor, Milli Kurtuluş Savaşı’mızı başlatıyor. Milli Kurtuluş Savaşı’mızın başladığı gün olan ve bundan 102 yıl önce yaşanan o gün daha sonra Milli Mücadelemizin başarıyla neticelenmesi sonucunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm Türk Gençlerine bayram olarak armağan edilmiştir. Bizde her yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını coşku ve sevinç içerisinde kutluyoruz.

19 Mayıs 1919’da Atatürk Samsun’a çıktığında şunu söyledi; ‘ Vatan bir bütündür parçalanamaz.’ Gerek Sivas Kongresinde gerek Amasya Genelgesinde ve gerek Erzurum Kongresinde deklarasyonlar yayınlandıktan sonra 23 Nisan 1920’de TBMM açıldı. 4 yıl sürecek olan Milli Mücadelemizi, Milli Kurtuluş Savaşımızı Gazi Meclisimiz idare etti. 9 Eylül’de düşmanın denize dökülmesiyle 780 bin km2’lik alanımız özgür, ilelebet payidar olacak Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak 29 Ekim 1923’de dünyaya ilan edildi. Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kurarken Cumhuriyetimizi de gençliğe armağan etmiştir. Türk Gençliği de Cumhuriyetimizi muasır medeniyetin üzerine çıkaracak bilgilerle donatılacak, kendilerini yetiştirecek ve istikbalde ülkemizi ilelebet devlet ebed müddet kalması noktasında elinden gelen gayreti ve çabayı göstereceklerdir. Bir kez daha 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’mızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Malatya Valisi Aydın Baruş ise, “ Bir süredir Pandemi koşulları nedeniyle milli bayramlarımızı maalesef istediğimiz coşkuda, istediğimiz kalabalıklarla, büyük bir katılımla kutlayamıyoruz. Programı gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok değerli belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan tam 102 yıl önce Türk Milleti çok yorucu Balkan Savaşları, 1. Dünya Savaşı gibi bütün dünya milletlerinin neredeyse iştirak ettiği harap ve bitap düşürücü bir savaştan çıkmıştı ve ülkemizin dört bir tarafı sömürgeci güçler tarafından işgal edilmek maksadıyla girişimde bulunulmuştur.

Türk Milleti tarihi boyunca hiçbir zaman başını öne eğik yaşamamış bir millettir. Bağımsızlık ateşi daima yüreklerin en derinliklerinde yaşar ama o günün getirdiği ümitsizlik, karamsarlık bu bağımsızlık ateşinin üzerini örtmüştü. İşte bu ümitsiz günlerde Türk Milletine bir kurtarıcı olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ortaya çıktı ve o bağımsızlık ateşini o küllerin arasından nefes vererek güçlendirdi, harlandırdı.

1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinin önderlik ettiği Kurtuluş Savaşımız Büyük Taarruzla sonuçlandırdığımız büyük bir zaferle neticeye erdi. Cumhuriyetimizin kuruluşu bu zaferleri adeta taçlandırdı ve Türkiye Cumhuriyeti o günden bugüne dünyanın seçkin ülkelerinden biri olarak ortaya çıktı. Cumhuriyetimizin kuruluşu Türk milletinin her bir ferdine büyük umut oldu. Atatürk, kurmuş olduğu bu cumhuriyeti geleceğimiz olarak nitelendirdiği gençlerimize emanet etti ki bu anlamda 19 Mayıs, aynı zamanda gençlere armağan edilen bir bayramdır. Allah bir daha bu millete Kurtuluş Savaşı yaşatmasın” diye konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)