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15 Mayıs 2021 Cumartesi 13:37

Başkan Gürkan, “Güvenlik Güçlerimiz Cansiperane Şekilde Çalışıyor”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yol kontrolünde görevli Polis Memurlarını ziyaret ederek görevlerinde başarılar diledi. Başkan Gürkan, Elazığ yolu 2 nolu uygulama noktasında göre yapan polislere tatlı ikramında bulunurken kontrol noktasında denetime tabi tutulan vatandaşlarla da sohbet edip kurallara uymaları noktasında azami dikkat göstermelerini istedi.

Başkan Gürkan, 'Güvenlik Güçlerimiz Cansiperane Şekilde Çalışıyor”
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Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, vatandaşların bayramlarını güven ve huzur içerisinde geçirmeleri, pandemi sürecinde kurallara uyulup uyulmadığını denetlemek için görevi başında 7/24 hizmet veren güvenlik güçlerini sorumluluk alanlarında ziyaret ederek görevlerinde başarı ve muvaffakiyetler diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan ziyaret sırasında yaptığı konuşmada güvenlik güçlerinin kutsal bir görev ifa ettiğini belirtti. Başkan Gürkan, “Güvenlik güçlerimiz haftanın 7 günü 24 saat görevlerinin başında yorulmadan bıkmadan hemşehrilerimizin huzuru, güvenliği ve mutluluğu için cansiperane bir şekilde çalışıyorlar. Bu çalışmalarından dolayı bütün arkadaşlarımı tebrik ediyor kutluyorum. Bu yıl bayramımızı hüzünlü ve buruk bir şekilde kutluyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçlerde gelecek bayramları, bayramların lafzına uygun bir şekilde idrak etmeyi Cenab-ı Allah bizlere nasip etsin. Sizlerin Bayramınızı tebrik ederken, milletimizin, alemi İslam’ın ve insanlığın bu süreç içerisinde hem Covid belasından kurtulmasını, bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum.

Ayrıca Kudüs’teki Müslüman kardeşlerimize yapılan zulmünde biran evvel son bulmasını temenni ediyorum. Bu zulmü yapan insanlarıda kınadığımı belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan Elazığ yolu 2 nolu uygulama noktasında bulunan güvenlik güçlerine tatlı ikramında bulunarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kontroller sırasında evrak denetimine tabi tutulan vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Gürkan, kurallara herkesin uyması halinde yaşanan zor sürecin daha kısa zamanda atlatılacağını söyledi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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