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27 Şubat 2020 Perşembe 14:36

Başkan Gürkan, “Hayati İnanç, Türk Edebiyatı Açısından Önemli Bir Şahsiyettir”

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen ‘Kırkambar’ edebiyat ve medeniyet adlı söyleşi programına katılmak üzere Malatya’ya gelen Şair ve Yazar Hayati İnanç Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Başkan Gürkan, 'Hayati İnanç, Türk Edebiyatı Açısından Önemli Bir Şahsiyettir”
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Bu akşam saat 19.30’da Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda Şair ve Yazar Hayati İnanç’ın konuşmacı olarak katılacağı “Kırkambar” edebiyat ve medeniyet söyleşine herkesi davet ediyorum.

Gürkan: Malatyalı hemşerilerimi davet ediyorum

Şair ve Yazar Hayati İnanç’ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gürkan; “ Edebiyatımızın üstatlarından Hayati İnanç Beyi Malatya’mızda ağırlamak bizleri mutlu etmiştir. Bugün akşam bütün hemşerilerimizle bir sohbet programında birlikte olacaklar. Bu vesileyle Malatyalı hemşerilerimizi, Hayati İnanç üstadımızın, engin kültür hazinesine sahip söyleşisine davet ediyorum.

Şair ve yazar Hayati İnanç, Türk Edebiyatı açısından önemli bir şahsiyettir. Özellikle edebi eserlerde toplumun her kesimine hitap ettiği düşünceleri ile insanların gönlünde taht kurmuş olması ve eserleriyle gelecek nesillere yol gösterdiğinden dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

İnanç: Göstermiş olduğunuz misafirperverlikten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum

Şair ve Yazar Hayati İnanç ise, “Malatya bizi, büyük bir ilgiyle, sevgiyle şefkatle ve teveccüh ile karşıladı. Bugün akşam 19.30’da Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda Malatyalı hemşerilerimizle buluşacağız. Davetiniz ve göstermiş olduğunuz misafirperverlikten dolayı çok teşekkür ediyorum. Bütün Malatyalıları selamlıyorum” dedi.

Konuşmaların ardında Başkan Gürkan, Şair ve Yazar Hayati İnanç’a Malatya kayısısı takdim etti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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