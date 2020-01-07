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07 Ocak 2020 Salı 13:57

Başkan Gürkan, “Hizmet İçi Eğitime Çok Önem Veriyoruz”

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Malatya Kent Konseyi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle, Malatya Büyükşehir Belediyesi personeline İngilizce eğitimi veriliyor.

Başkan Gürkan, 'Hizmet İçi Eğitime Çok Önem Veriyoruz”
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Malatya Kent Konseyi toplantı salonunda verilen eğitim programına katılarak personele başarılar dileyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, hizmet içi eğitime büyük önem verdiklerini söyledi.

Toplam 260 personelin katıldığı eğitim kapsamında personeller 4 guruba ayrılarak 120 saat İngilizce eğitimi alacak. Eğitim sonunda personellere sertifika verilecek.

Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet içi eğitime büyük önem verdiklerini belirten Başkan Gürkan, belediye personelinin farklı bir dil öğrenmesinin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Başkan Gürkan: Bir dil bir insan, iki dil iki insan

Başkan Gürkan personelin İngilizce eğitimine ilgi göstermesinin kendilerini memnun ettiğini dile getirerek, bu ilgiyi fırsata çevirmek istediklerini aktardı.

Başkan Gürkan, “Bu anlamda geçtiğimiz dönemler içerisinde personelin yetişmesi noktasında gerek dışardan aldığımız hizmetlerle, gerek içerdeki söylem ve programlarımızla bunu desteklemeye gayret ettik. Bu noktada geçtiğimiz günlerde Hacettepe Üniversitesinden gelen bir ekip vasıtası ile yönetim, iletişim ve davranış konularında bir hizmet içi eğitim verdik. Üniversiteden gelen okutman arkadaşımız tarafından 260 arkadaşımıza İngilizce eğitimi verilecek. Eğitim sıfırdan başlayacak ve süreç ilerledikçe üst segmentlere çıkacaktır. Bir dil bir insan, iki dil iki insan anlayışı içerisinde farklı bir dilin öğrenilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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