Başkan Gürkan'ın 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yaptığı bir konuşmada - İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal... İkinci Mustafa Kemal, onu "ben" kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur.- diyerek, tarih sahnesinde var olma yolunda şahsi değil milleti adına hareket ettiğini belirtmektedir.

Evet, Türk milletine çağdaş ve bağımsız bir Türkiye bırakan Atatürk'ü bugün daha iyi anlıyoruz. Yine, Mustafa Kemal Atatürk bir konuşmasında da “Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez.” derken verilen Kurtuluş Mücadelesine atıfta bulunarak, adeta bu günlere de bir mesaj vermektedir. Milli Mücadele günlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde birlik ve beraberlik içerisinde bu toprakları vatan yapan milletimiz, bugün de Atatürk'ün bize bırakmış olduğu çağdaş ve bağımsız Türkiye'mizin bölgesinin gelişmiş ülkeler arasında yerini alması için aralıksız çalışmaya devam etmektedir.

Bizler de Atatürk'ün miras bıraktığı Türkiye Cumhuriyetini, hedefi olan muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak adına daha fazla çalışıp, daha fazla üretmeye devam edeceğiz.

Bu düşüncelerle, vefatının 82. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşları ile vatan toprakları için canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)