Başkan Gürkan'ın 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, adını tarihe nakşettirmiş kahraman bir asker, büyük bir devlet adamıdır. Aziz Milletimizin, Anadolu topraklarından silinmek istenildiği bir dönemde başlattığı Kurtuluş Savaşını zaferle sonuçlandıran Atatürk, millet iradesine dayalı çağdaş Türkiye Cumhuriyetini kurarak, yepyeni bir çığır açmıştır.

Türk milletine çağdaş ve bağımsız bir Türkiye bırakan Atatürk'ü bugün daha iyi anlıyoruz. Bölgesinde her açıdan önemli konumlara sahip olan Türkiye Cumhuriyeti, dün olduğu gibi bugün de ülkemiz üzerinde hain emelleri olanların iştahlarını kabartmaya devam etmektedir. Dün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde birlik ve beraberlik içerisinde bu toprakları vatan yapan milletimiz, bugün de Atatürk'ün bize bırakmış olduğu çağdaş ve bağımsız Türkiye'mizin bölgesinin gelişmiş ülkeler arasında yerini alması için aralıksız çalışmaya devam etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk'ün gösterdiği tam demokrasi, çağdaş ve milli iradenin hâkim olduğu bir ülke olma yolunda önemli aşamalar kaydetmiş, demokrasi çıtasını her geçen gün yükselten bir ülke konumuna gelmiştir. Bizler de Atatürk'ün miras bıraktığı Türkiye Cumhuriyetini, hedefi olan muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak adına daha fazla çalışıp, daha fazla üretmeye devam edeceğiz.

Bu düşüncelerle, vefatının 81. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşları ile vatan toprakları için canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)