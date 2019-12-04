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04 Aralık 2019 Çarşamba 12:01

Başkan Gürkan'ın Kadın Hakları Günü ile ilgili mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 5 Aralık Kadın Hakları Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Gürkan'ın Kadın Hakları Günü ile ilgili mesajı
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Bundan 85 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, 5 Aralık 1934’te ilk kez kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiğini belirten Başkan Gürkan mesajında şunlara yer verdi:

“Düşman istilasında, Vatan savunmasında, Cumhuriyetin kuruluşunda, yaşamın her alanında destek ve fedakârlığı tartışılmayacak kadar önemli olan kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkının verilmesi sadece kadınlarımızın kazanımları olmamış, Cumhuriyetimizin kazanımı olarak tarihe önemli bir not olarak düşülmüştür.

Medeniyetin beşiği olarak adlandırılan Avrupa ülkelerinin birçoğundan önce bu hakka kavuşan kadınlarımız bir yandan ülke siyasetinin, bir yandan eğitim ve üretimin, bir yandan da sosyal yaşamın önemli parçalarından biri haline gelmişlerdir.

Etnik, dinsel, cinsiyet ayrımını suç kabul eden Anayasamız, kadına ve insanlığa verdiği önem ile dünyada birçok ülkeye, demokrasi adına rol model olmuştur. Ailenin çekirdeği, geleceğin temel taşı, fedakârlığın sembolü olan kadınlarımız, bugün istediklerini elde edebiliyor, bir kadın olarak yaşamlarını özgür bir şekilde sürdürebiliyorlarsa, bunun nedeni Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 85 yıl önce ateşlenmiş olan fitildir.

Bu bilinç ve hassasiyet ile kadına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 85. yılının başta kadınlarımız olmak üzere tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum.”


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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