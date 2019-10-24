Başkan Gürkan, İnönü Bölge Parkı’nda İncelemelerde Bulundu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberinde Genel Sekreter Cemal Noğay, Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, MASKİ Genel Müdürü M. Yaşar Karataş ile bazı daire başkanları ve şube müdürleriyle birlikte İnönü Bölge Parkı ve İnönü Mahallesi Çok Amaçlı Sosyal Tesisi’ni ziyaret etti.

Tarımsal Hizmetler ve Park Bahçeler Dairesi Başkanı Berkan Samanlıoğlu, İnönü Mahallesi Bölge Parkında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. İnönü Bölge Parkının tamamen yenilendiğini belirten Samanlıoğlu, “Parkımızın yenilenmesinde bizlerden desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Atabey: Bu güzel hizmetten dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyorum

İnönü Mahalle Muhtarı Abdulgazi Atabey, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, “Parkımız baştan aşağı yenilenerek mahallemizin hizmetine sunuldu. Bu güzel hizmetten dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımızın Battalgazi Belediye başkanlığı döneminde güzel hizmetler ürettiğini biliyoruz. Aynı hizmetlerin Büyükşehir Belediyesinde de devam edeceğine inanıyoruz ve kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi.

Gürkan: Parkımızın hayırlı olmasını diliyorum

İnönü Bölge Parkının yeniden düzenlenerek vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Büyükşehir Belediyesi olarak yapmış olduğumuz hizmet ve yatırımların sürdürülebilirliğini ve kontrolünü gerektiği gibi ilgilileriyle birlikte yapmalıyız. Burada gördüğünüz gibi 5 bin metrekarenin üzerinde bir alan tamamen baştan aşağı yenilenerek yeniden bir park yapılmış durumda. Çimlendirme çalışmaları ve fidan dikim çalışmalarının yanında 1 adet çocuk oyun gurubu, fitnes spor aletleri, 12 adet bank, 9 adet pergola ve 5 adet piknik masasının montajı yapılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu.

Ayrıca park içerisinde bulunan zabıta karakolumuz buranın güvenliğinin sağlanması noktasında çok önemli. Zabıta personellerimizin burada bulunması vatandaşlarımızı rahatsız edecek unsurların buraya gelmesini engellemiş olmaktadır. İnönü Parkımızdan faydalanacak olan vatandaşlarımıza yeniden düzenlenen parkımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Parkımızın düzenlenmesinde emeği geçenlere de teşekkür ediyorum” dedi.

Çok Amaçlı Sosyal Tesisi Ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan İnönü Bölge Parkını ziyaretinin ardından beraberindekilerle birlikte İnönü Mahallesi Çok Amaçlı Sosyal Tesisini de ziyaret etti.

Başkan Gürkan, Çok Amaçlı Sosyal Tesisi ziyareti sırasında dersliklerdeki kursiyerlerle sohbet etti. Kursiyerlerle yakından ilgilenen Başkan Gürkan kursiyerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi, kursiyerlerin çocuklarına hediye verdi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)