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17 Eylül 2019 Salı 15:29

Başkan Gürkan, İtfaiye Daire Başkanlığını Ziyaret Etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Noğay, Daire Başkanları, Şube Müdürleri ile birlikte İtfaiye Dairesi Başkanlığını ziyaret ederek, personellerle bir araya geldi.

Başkan Gürkan, İtfaiye Daire Başkanlığını Ziyaret Etti
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İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar, Malatya’da İtfaiye Daire Başkanlığı olarak yapmış oldukları çalışmalar hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a detaylı bir şekilde bilgi verdi.

Acar: İhbar aldıktan sonra 30 – 35 saniyede personelimiz buradan çıkış yapıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar, “Şu an 12 itfaiye aracımızda kamera sistemi var. Kamera sistemi biterse bütün araçlarda biz ilçelerde o kamera sistemi üzerinden haberleşmeyi sağlamış olacağız. Yangın yerine giderken, yangın yerini görmüş oluyoruz. 6 tane 110 ihbar hattımız var. Malatya sınırları içerisinde bizi arayan, ihbarda bulunan herkes bize ulaşabiliyor. İhbarlara gidiş süremizi ilçelerde 15 dakikadan 13 dakikaya indirdik. Merkezde ise 6 dakikada gidiyoruz. İhbar aldıktan sonra 30 – 35 saniyede personellerimiz buradan çıkış yapıyorlar.” dedi.

Başkan Gürkan: Bahane üretmek yerine, çözüm odaklı merkez olmak gerekir

İtfaiye çalışmaları hakkında bilgi aldıktan sonra personelle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan; “Bugün sizlerle bir araya gelmek istedik. İtfaiye Teşkilatımızı ziyaret etmek, sizlerle buluşmak istedik. Arkadaşlarımızda güzel bir organizasyon gerçekleştirmişler. İtfaiye binasını gezdim. Arkadaşların tertip ve düzenini, bina yapısı ve fiziki durum hoşuma gitti. Hepinizin eline canına sağlık. Herkese teşekkür ederim. Aslan yattığı yerden belli olur. Bahane üretmek yerine, çözüm odaklı merkez olmak gerekir.” dedi.

Malatya’ya hizmet etmek adına burada olduklarını söyleyen Gürkan, “Yaptığımız her işin bir gerekçesi, bir amacı, bir kapsamı olmalıdır. Neden, niçin, neye göre yaptığımızın bilinci içerisinde olmalıyız. Malatya’da özellikle sizlerin yapmış olduğu, kutsal - özverili - fedakârlık isteyen yangın yerine ne kadar çabuk giderseniz, o kadar mal ve can kurtarırsınız. Bu bilinçle hareket etmek durumundayız. Bunu yaparken içtenlik duygusu içerisinde hareket etmemiz gerekir” diye ifade etti.

Gürkan, “Meslek içi hazırlanma noktasında sürekli eğitimin olması gerekir. Her zaman göreve gitmeden önce hazırlıklı olunmalı, olay yerine gidildiğinde en iyi şekilde ulaşıp onun çözümü noktasında gayret göstermek gerekir. Bütün Daire Başkanlarımız ile belirli periyotlar ile toplantılar düzenliyoruz. Bizler hizmet içi eğitim faaliyetleri noktasında gerekli önlemleri alıyoruz. Pazartesi gününden itibaren bu eğitimler başlıyor. Bizde hiyerarşik yapı, ehliyet – liyakat esası üzerine devam edecek, en son da sadakat gelecektir.” şeklinde konuştu.

Emaneti ehline tevdi edin

Genel Sekreterimizden, Daire Başkanımızdan ve sizlerden istirhamım yetenekli adamları değerlendirin diyen Gürkan, “Siz yetenekli adamları kenara itip, ahbap – çavuş ekseni etrafında değerlendirdiğiniz zaman olmaz. Ben 40 yıllık idareciyim. Bana sorsalar; haksız yere adama yetki, imkân, makam verdiğiniz zaman o adam gün gelir size düşman olur. Bu tecrübe ile sarihtir” ifadelerine yer verdi.

Gürkan: Malatya’da şikâyet almadığım teşkilatlardan bir tanesi

İtfaiye erleri ve teşkilatı olarak, şimdiye kadar Malatya’da şikâyet almadığım teşkilatlardan biri. Sizlerden ricam bu başarınızı devam ettirmenizdir. Görevlerinizi, rolünüzü en iyi şekilde yapmalısınız. Yapmaya devam etmelisiniz. Görevini, rolünü iyi yapan ön plana çıkar. Eski Türk filmlerinde de vardır, mesela Çöpçüler Kralı filminde Şener Şen Zabıta, Kemal Sunal ise çöpçü rolünde oynuyorlar. Ama her ikisi de rollerinin hakkını en iyi şekilde verdikleri için ön plana onlara çıkıyorlar. Makamlardan güç alarak bir yerlere varılması ise mümkün değildir. İtfaiye teşkilatımızı çalışmalarından dolayı tekrar tebrik ediyor, kazasız belasız günler diliyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından itfaiye personelinin okuduğu İtfaiyecilik Duası ve fotoğraf çekimi ile ziyaret son buldu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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