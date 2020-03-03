Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mart 2020 Salı 17:05

Başkan Gürkan “Japonya Yerel Projelere Hibe Programı” imza törenine katıldı

Japonya Yerel Projelere Hibe Programı kapsamında, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan “Engelli Bireyler İçin Taşıma Aracı” temini projesi hibe programından yararlandı.

Başkan Gürkan 'Japonya Yerel Projelere Hibe Programı” imza törenine katıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Bu kapsamda 3 Mart 2020 Salı Günü Japonya Büyükelçiliği Rezidans Toplantı Salonunda düzenlenen sözleşme imza törenine Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, eski Gümrük ve Ticaret Bakanı AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, AK Parti Bartın Milletvekili ve Türkiye – Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Yılmaz Tunç ile hibe almaya hak kazanan diğer illerin temsilcileri katıldı.

Gürkan: Japonya ile güzel şeyler yaptığımıza ve yapacağımıza inanıyorum

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Japonya Büyükelçiliği arasında imzalanan protokol imza töreni sırasında bir selamlama konuşması yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, herkesi en içten dilekleriyle selamladığını belirterek, “Böyle bir programda bulunmaktan dolayı onur duyuyorum. Büyükelçiliğimize teşekkür ediyorum. Büyükelçimiz konuşurken iki devlet tek yürek ifadesini kullandı. Bu kardeş Azerbaycan içinde iki devlet tek millet ilkesi içerisinde, Japonya Devleti ile de geçmiş tarih kültürel bağlamı ve kültürel medeniyetimiz özdeşleştiği açısında da Japon halkı ile güzel şeyler yaptığımızı ve yapacağımızı ifade etmek istiyorum.

Buraya gelmeden önce Japon atasözlerine baktım. Bizim atasözlerimiz ile benzerlik olduğunu gördüm. Baktığım atasözleri arasında şöyle bir atasözü gördüm, - Biz insanlar, güneş gibi olmalıyız. Güneş insanın diline, dinine, ırkına, milletine bakmaz. Işığını ve ısısını eşit bir şekilde verir. - Bizde de aynı atasözleri mevcuttur. Dolayısıyla milletler arasındaki güzel duyguların oluşmasında geçmiş engin kültürün önemi büyüktür. Japonya halkına ve devletine teşekkür ediyorum.

Bizler biraz önce 9 sosyal içerikli projenin imza törenine birlikte katıldık. Özellikle Engelli insanlarımızın taşınması ve dezavantajlı gruplara hizmet noktasında burada 9 sosyal projenin imzalanmasına tanıklık ettik.

Japonya halkı ile böyle güzel projelerde paydaş olmaktan büyük onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Malatya’mız ve ülkemiz adına Büyükelçi şahsında herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan konuşmasının ardından Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima’ya kayısı hediye etti. Başkan Gürkan, “Güneşin ülkesine güneşin altın yumurtasını takdim ediyorum.” şeklinde konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" "Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok"
MAHTAP'dan ‘Bahar Kalkanı'na destek MAHTAP'dan ‘Bahar Kalkanı'na destek
Kahraman Mehmetçiğe Mektup Kahraman Mehmetçiğe Mektup
Başkan Gürkan, “Yönetim Anlayışımız Adil ve Adaletli Olmaktır” Başkan Gürkan, “Yönetim Anlayışımız Adil...
Şehitlerimiz Adına Resim Sergisi Düzenlendi Şehitlerimiz Adına Resim Sergisi Düzenlendi
Vali Baruş, Fırat, Çöşnük, Yıldıztepe, Tandoğan ve Göztepe Mahallelerini Ziyaret Etti Vali Baruş, Fırat, Çöşnük, Yıldıztepe, Tandoğan...
“Engelsiz Malatya’ya Doğru” Toplantılarının İlki Gerçekleştirildi “Engelsiz Malatya’ya Doğru” Toplantılarının...
14 Bin 959 Metre Kanalizasyon Şebeke Hattı Görüntülenerek Temizleniyor 14 Bin 959 Metre Kanalizasyon Şebeke Hattı Görüntülenerek...
Deprem Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi Deprem Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi
Büyükşehir’den Doğanyollu Çocuklara Etkinlik Büyükşehir’den Doğanyollu Çocuklara Etkinlik
Vali Baruş Hıdırellez Etkinliğine Katıldı Vali Baruş Hıdırellez Etkinliğine Katıldı
Başkan Gürkan muhtarlarla bir araya geldi Başkan Gürkan muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Gürkan Sivas Caddesinde incelemelerde bulundu Başkan Gürkan Sivas Caddesinde incelemelerde bulundu
Vali Baruş, Pütürge İlçesine Bağlı Mahallelerde İncelemelerde Bulundu Vali Baruş, Pütürge İlçesine Bağlı Mahallelerde...
Başkan Dağ’dan “Milletimizin Başı Sağolsun" Başkan Dağ’dan “Milletimizin Başı Sağolsun"
Yukarı Çık
banner687

"Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok"
Vali Aydın Baruş Başkanlığı'nda, kurum amirlerinin katılımıyla uyuşturucu ile mücadele il koordinasyon...

Haberi Oku