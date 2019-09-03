Başkan Gürkan Karaduman’ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya’nın duayen gazetecilerinden ve Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olan Haydar Karaduman’ın vefatı nedeniyle bir taziye mesajı yayınladı.

Başkan Gürkan mesajında şunları dile getirdi:

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Malatya’nın yetiştirmiş olduğu duayen gazetecilerden olan ve 30 yıl boyunca Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı görevini yürüten Haydar Karaduman’ın vefatını büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum.

Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet eden, birikimi ve tecrübesi ile gençlere örnek olan, yaşamı boyunca gazetecilik mesleğini daha ileri noktalara taşıma gayretinde olan Haydar Karaduman, Malatya için önemli bir değerdi.

Merhuma Allah’tan rahmet kederli ailesine, sevenlerine ve basın camiasına başsağlığı diliyorum.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)