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23 Kasım 2019 Cumartesi 15:04

Başkan Gürkan, “Karanlığa Işık Saçan Öğretmenlerimiz Övgülerin En Güzeline Layıktır”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Gürkan, 'Karanlığa Işık Saçan Öğretmenlerimiz Övgülerin En Güzeline Layıktır”
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Öğretmenlik mesleğinden gelen biri olarak ‘Öğretmenler Günü’nün kendisi için ayrı bir önemi olduğunu belirten Başkan Gürkan, öğretmenlerin okullarda sadece bir eğitici olmadıklarını, onların aynı zamanda öğrencileri için bir anne, bir baba olduklarını söyledi.

Öğretmenler Gününün; bilgi, birikim, özveri, sabır, şefkat ve hoşgörü üzerine kurulan öğretmenlik mesleğini icra eden öğretmenlerin hatırlanması adına önemli bir gün olduğunu belirten Başkan Gürkan mesajında şunlara yer verdi:

“Öğretmenler Ülkemizin ve milletimizin yarınları için bir mimardır. Sevgiyle, şefkatle, sabırla, vatan ve millet sevgisini öğrencilerine nakşeden öğretmenlerimizin, milletimizin gönlünde ayrı bir yeri bulunmaktadır. Ben de bir eğitimci olarak, bu mesleği icra etmenin her daim gururu ve mutluluğunu yaşadım. ‘Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum’ inancından, ‘Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır’ hedefine uzanan her el öğretmenlerin elidir. Bu el, çağdaş Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşıyacak eldir.

Çağdaş, modern ve gelişmiş ülkeler arasında yer almanın temelinde, yetişmiş insan gücü yer almaktadır. Yetişmiş insan gücü de eğitim ordusuyla mümkündür. Karanlığa ışık saçan, yarınlarımıza umut tohumları eken ve çağdaş Türkiye’nin mimarı olan öğretmenlerimiz, övgülerin en güzeline layıktır.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal etmiş, şehit olmuş, bütün öğretmenlerimize Allah’tan rahmet, görevi başında olan öğretmenlerimize de sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyor, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.”



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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