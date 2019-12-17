Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Aralık 2019 Salı 12:17

Başkan Gürkan, ‘Kariyer Günleri’nde Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından gerçekleştirilen ‘Kariyer Günleri’nin konuğu olarak öğrencilerle bir araya geldi.

Başkan Gürkan, ‘Kariyer Günleri'nde Öğrencilerle Bir Araya Geldi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Gürkan: Karşı fikir ve görüşlere her zaman saygılı olacağız

Eğitimci olarak her zaman öğrencilerden gelen teklifleri olumlu karşıladığını ve öğrencilerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ‘Kariyer Günleri’ programı kapsamında hayat tecrübelerini ve yaşadığı deneyimleri öğrencilere aktardı.

Okuduğumuz kitapların bize bir yol haritası göstermesi gerektiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Karşı fikir ve görüşlere her zaman saygılı olacağız. Sabit görüşlü olmayın. Her fikir ve düşünceye açık olun. Her görüşü ifade eden kitapları okuyun. Okuduğunuz kitapları egemenliğiniz altına alın. Okuduğunuz bu kitapları hamurlaştırdığınız zaman kişilik ve benlikleriniz oluşur. İnsan eliyle yazılan kitapları muhakkak harmanlayın, yön haritanızı ve pusulanızı ona göre belirleyeceksiniz.” dedi.

Başkan Gürkan, “Bunları anlatırken siz bu hayat çizgisi içerisinde kendi hayat çizginizi ve yol haritanızı belirleyin. Kendinizi hiçbir zaman aşağılık kompleksine düşürmeden, ben bu işi başarabilir miyim tedirginliğini yaşamadan azimle, fedakâr çalışma örneği göstererek amacımıza ulaşmak için her türlü gayreti, çabayı ve iyi niyeti göstermeliyiz.” şeklinde konuştu.

Amaca ulaşmak için her yol mubahtır anlayışını hiçbir zaman tasvip etmediğini ve benimsemediğini ifade eden Başkan Gürkan özetle şunları söyledi:

“İyi niyeti temel esas aldım, insanlara hizmeti temel esas aldım. Nefsimizi tatmin etme duygusu içerisinde değil, insanlara hizmet etme anlayışı içerisinde görevlere talip oldum. Bu anlayış içerisinde olursanız Cenab-ı Allah size yardım eder.

Yöneticilikte temel espri adaletli olmaktır. Kendinize belirlediğiniz yol haritasında kimseye haksızlık yapmayın. Sizler bundan sonraki hayatınızda, idareci, yönetici ve öğretmen olacaksınız. Hissi duygularınızı yönetim anlayışınıza hiçbir zaman yansıtmayın.

Yöneticilik yaparken sadece bugüne değil aynı zamanda düne ve yarına nasıl yönetici olurum vizyonu içerisinde hareket etmelisiniz. Eğer bu vizyonu benimser ve bu misyonu yüklenirseniz, dediğim kurallara uyarsanız hem dünün, hem bugünün hem de geleceğin yöneticisi olursunuz.”

Kendi deneyimlerinden ve zaman zaman karşılaştığı zorluklardan örnekler vererek konuşmasını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, programın sonunda öğrencilerden gelen soruları da cevapladı.

Program sonunda İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a katılımlarından dolayı plaket verildi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya Emniyet Müdürü Dağdeviren’den Başkan Güder’e Ziyaret Malatya Emniyet Müdürü Dağdeviren’den Başkan...
Miniklere Sportif Etkinlikler Miniklere Sportif Etkinlikler
MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu’ndan Bakan Selçuk’a Soru MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu’ndan Bakan Selçuk’a...
Başkan Gürkan Yeşilyurt Bölgesi muhtarları ile bir araya geldi Başkan Gürkan Yeşilyurt Bölgesi muhtarları ile...
2019 Yılının Son Meclis Toplantısı Yapıldı 2019 Yılının Son Meclis Toplantısı Yapıldı
Fendoğlu Hekimhan’a Doğalgaz Getirilmesi Talebini İletip Enerji Bakanından Söz İstedi Fendoğlu Hekimhan’a Doğalgaz Getirilmesi Talebini...
Başkan Gürkan, “Yerli Malı Kullanımını Özendirmeliyiz” Başkan Gürkan, “Yerli Malı Kullanımını Özendirmeliyiz”
Vali Baruş Tedavi Gören Polis Memurunu Ziyaret Etti Vali Baruş Tedavi Gören Polis Memurunu Ziyaret Etti
Battalgazi Belediyesi’nden ‘Sıfır Atık’ Projesine Destek Battalgazi Belediyesi’nden ‘Sıfır Atık’ Projesine...
Fendoğlu Sordu; Adalet Ve Maliye Bakanları Cevapladı Fendoğlu Sordu; Adalet Ve Maliye Bakanları Cevapladı
Başkan Samanlı, ''Doğu Türkistan Kan Ağlıyor'' Başkan Samanlı, ''Doğu Türkistan Kan...
İnsan Hakları Konulu Panel Gerçekleştirildi İnsan Hakları Konulu Panel Gerçekleştirildi
Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı İlk Toplantısı Yapıldı Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı İlk Toplantısı...
MASKİ Cezmi Kartay’da Kaçak Su Taraması Yaptı MASKİ Cezmi Kartay’da Kaçak Su Taraması Yaptı
Malatyaspor Taraftarlar Derneğinden Başkan Avşar’a Ziyaret Malatyaspor Taraftarlar Derneğinden Başkan Avşar’a...
Yukarı Çık
banner687
banner691

Malatya Emniyet Müdürü Dağdeviren’den Başkan...
Geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde Sinop Emniyet Müdürlüğü görevinden Malatya Emniyet Müdürlüğü görevine...

Haberi Oku