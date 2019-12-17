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17 Aralık 2019 Salı 15:35

Başkan Gürkan, Kick Boks Dünya 3’üncüsü Mehmet Kaya’yı Kabul Etti

Milli Takım formasıyla Dünya 3’üncüsü olan Malatya Büyükşehir Belediyespor Kick Boks Takımı Sporcularından Mehmet Kaya ile yine Milli Takım adına mücadele eden Belediyespor sporcularından Hakan Karakuş, Kulüp Başkanı Mahmut Cücemen ve teknik heyet ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ettiler.

Başkan Gürkan, Kick Boks Dünya 3'üncüsü Mehmet Kaya'yı Kabul Etti
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Sporcularımızı, yöneticilerimizi ve teknik heyeti tebrik ediyorum

Gerçekleştirilen ziyaret sırasında, sporcuların aldıkları başarılardan dolayı mutluluk ve gurur duyduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Büyükşehir Belediyemiz spor dallarının hemen hepsinde temsil edilmektedir. Bugün de bizleri Kick Boks Takımımız sporcularından Dünya 3’üncüsü olan kardeşimiz Mehmet Kaya ile yine Milli Takım adına mücadele eden kardeşimiz Hakan Karakuş ziyarete geldiler.

Öncelikle kardeşimizi almış olduğu bu büyük başarıdan dolayı kutluyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte bu kardeşlerimiz Dünya Şampiyonu olarak buraya geleceklerdir. Gördüğünüz gibi omuzlarındaki madalyaları taşımakta hakikaten zor görünüyor. Bundan sonra da kendilerine başarılarının devamını diliyorum. Şampiyonlarımızı yetiştiren yöneticilerimize, teknik heyete ve hocalarımıza teşekkür ediyor onları da tebrik ediyorum. ” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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