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07 Kasım 2019 Perşembe 11:25

Başkan Gürkan, “MASKİ Bütün İlçelerimizde Yoğun Bir Çalışma Temposu İçerisinde”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberinde MASKİ Genel Müdürü M. Yaşar Karataş ile birlikte Melekbaba deposundan Alibaba, Karababa ve Karahan depoları arası isale hattında yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Başkan Gürkan, 'MASKİ Bütün İlçelerimizde Yoğun Bir Çalışma Temposu İçerisinde”
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Gürkan: Çalışmalar çok hızlı bir şekilde ilerliyor

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yoğun bir çalışma sergilendiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğümüz ile diğer birimlerimiz Malatya genelende çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmekteler.

MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından Malatya merkez ile Battalgazi arasında içme suyu isale hattının yenilenmesi çalışmalarını yerinde inceliyoruz. Çalışmalar çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Karşılıklı olarak iki ekibimiz çalışmalarını büyük bir hızla sürdürmekte. Kısa bir süre içerisinde bu çalışmalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın mağdur etmemeyi amaçlamaktayız. Yapmış olduğumuz bu çalışmalarla 40 yıl önce döşenen isale hatlarını yenileyerek su kayıplarının da önüne geçmeyi amaçlıyoruz.

MASKİ Genel Müdürlüğümüz bütün ilçelerimizde yoğun bir çalışma temposu içerisinde. Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğümüz 30 ayrı noktada şantiye kurarak Malatya genelinde yoğun bir çalışma içerisinde. Bu çalışmalar neticesinde Malatya’da susuz ve altyapısı olmayan hiçbir bölgemiz ve mahallemiz kalmayacak. Malatya çağdaş ve modern anlamda hizmet anlayışı ile tanışma noktasında, eksik kalan hizmetlerin halkımıza sunulması noktasında Malatya’yı mazisine layık istikbale hazırlama noktasında bütün ekibimizle birlikte yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Çalışmalarımızın Malatya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyor, çalışmalarda emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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