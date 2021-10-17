Başkan Gürkan, MASKİ Personelleri Ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personellerle bir araya geldi.

Paşaköşkü Su Teknik Şefliğinde yapılan toplantıya, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, MASKİ Genel Müdürü Memet Mert, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, daire başkanları ve personeller katıldı.

MASKİ GENEL MÜDÜRÜ MERT: ARIZALARA GÜNLÜK MÜDAHALE EDİYORUZ

Göreve geldikleri ilk günden itibaren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın talimatları doğrultusunda çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini aktaran MASKİ Genel Müdürü Memet Mert, arızalara günlük müdahale edildiğini ve ertesi güne hiçbir arızanın kalmadığının altını çizdi. Mert, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak şehrimizin genelinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Ekiplerimiz oluşan arızaları çözmeden mesailerini bitirmiyorlar. Bu noktada Başkanımızın verdiği talimatları yerine getirmek için elimizden gelenden daha fazlasını yapmaya çalışıyoruz” dedi.

BAŞKAN GÜRKAN: KENDİ NEFSİMİZDE EMPATİ YAPMAMIZ LAZIM

MASKİ’nin görev ve sorumluluklarının ağır olduğunu belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, arızalara anında müdahale edilmesi gerektiğini ifade ederek, “Bir hastanız olsa 112’yi arasanız, bir yangın olsa 110’u arasanız, polisi arasanız gelmezlerse ne tepki verirsiniz? Bunların hepsini kendi nefsinize empati yapmanız lazım” diye konuştu.

MASKİ’nin Malatya’nın dev bir kuruluşu olduğunu söyleyen Başkan Gürkan, “MASKİ Genel Müdürlüğü, bizim ve tabi ki Malatya için çok önemli bir kurumdur. Millete direk dokunan bir kuruluştur. Vatandaşın suyunun akmaması veya kanalizasyonun tıkanması hayatlarını olumsuz etkiler. Dolayısıyla MASKİ’nin görevi çok hassastır. Titizlik ve özveri gerektiren bir iştir. Bu konuda arkadaşlarımız büyük mesafeler kat ettiler. Şu anda şehir merkezimizde çok yoğun olmamakla birlikte şikâyetler var. Önemli olan bu şikâyetlerin bize intikal ettiğinde anında çözülebilmesidir. Personellerimiz iş yaparken empati kurarak düşünmek ve empati kurarak davranmak zorunda. Personellerimizin evlerinde su kesilse veya kanalizasyon patlasa çağrıda bulunulduğunda ilgisiz davranıp gelinmese nasıl tepki verilir. Bu durumları her daim empati yapmak durumundayız. Personellerimiz aynı zamanda oluşan arızalara anında müdahale yaptıklarında iş yükü çoğalmaz hatta azalır. Görevli arkadaşlarımız günlük arızaya giderek bugünün işini yarına bırakmayacak. Emeklerinizden dolayı çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.