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23 Ocak 2020 Perşembe 14:48

Başkan Gürkan MAŞTİ Esnafı İle Bir Araya Geldi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberinde Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Malatya Dernek Başkanı Fatih Bay ile birlikte Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminalini ziyaret edip, personel ve yolcularla sohbet etti.

Başkan Gürkan MAŞTİ Esnafı İle Bir Araya Geldi
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Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın ziyaretinden büyük memnuniyet duyduklarını belirten Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Malatya Dernek Başkanı Fatih Bay, “Sayın Başkanımızın Terminalimizi ziyaret etmeleri bizleri mutlu etmiştir. Malatya’mızın düzenli bir terminali var. Terminalimizin fazla sorunu bulunmamakta, ama var olan sorunlarımızı da Sayın Başkanımıza ilettik. İlgilerinden dolayı Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çok nezih ve temiz bir terminale sahip olduklarını belirterek, “Dernek Başkanımız ile birlikte Terminalimizde hizmet veren firmalarımızın yazıhanelerini ziyaret edip, yolculuk için bekleyen hemşerilerimizle sohbet etme imkânı bulduk. Terminalimizde çok güzel bir ortam oluşturulmuş. Burada hizmet veren yazıhanelerimiz ile terminalimizin temizlik işlerini yapan görevlilerimiz arasında çok güzel bir uyum var. Terminalimiz düzen ve temizlik noktasında Malatya’mıza yakışır bir vaziyette, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Terminalimizde hizmet veren firma ve çalışanların istek ve taleplerini dinleyerek ilgili birimlerimize çözüm bulunması için ilettik. Bu sorunların kısa sürede çözüleceğine inanıyorum. Terminalimizde hizmet alan, firmalarımızla yolculuk yapan vatandaşlarımıza kazasız belasız yolculuklar diliyorum. Burada çok güzel bir birliktelik oluşmuş, Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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